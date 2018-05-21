به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «سکوت» به کارگردانی پگاه ارضی جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را از جشنواره فیلم Shawna shea دریافت کرد.

این فیلم کوتاه سال ۱۳۸۹ به مدت ۲۰ دقیقه ساخته شده است و پیش از این موفق به دریافت ۷ جایزه خارجی از جشنواره های مختلف شده است.

نویسندگی و کارگردانی این فیلم کوتاه را پگاه ارضی برعهده دارد و سروش طباطبایی: تهیه کننده و تدوینگر، نوید ارضی: مدیر فیلمبرداری، سعید و فرزین زند: صدابردار و سروش آرایش: صداگذار از جمله عوامل فیلم کوتاه «سکوت» هستند.

این فیلم در جشنواره فیلم Shawna shea و به نشانه اعتراض به سیاست های ترامپ در آمریکا نمایش داده شد.

«سکوت» داستان پسر بچه ای را دنبال می کند که برای خریدن دوربین مورد علاقه اش کار کرده و در تهران کپی دی وی دی به مکان های مختلف تحویل می دهد. بیننده نیز به همراه پسر بچه نگاهی به افراد مختلف جامعه و مشکلات آن ها در شرایط سخت و تحریم ها می اندازد. در آخر زمانی که پسر بچه به مقدار کافی پول جمع می کند تا دوربین را بخرد قیمت دلار بالا رفته و او دوباره از آرزویش عقب می ماند.