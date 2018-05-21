رضا پدیدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی، مربوط به بخش نگهداشت تولید و توسعه است، گفت: با توجه به هزینه‌ها، با این رقم امکان پوشش دهی هزینه های توسعه صنعت نفت وجود ندارد، اما می توان بخشی از هزینه های نگهداشت سطح تولید را با آن پوشش داد. مبلغ ۶ میلیارد دلاری که وزیر نفت از آن به عنوان سهم نوسازی و بازسازی تجهیزات صنعت نفت نام برد، از همین محل تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه های نوسازی و بازسازی تجهیزات صنعت نفت با برگزاری مناقصه ، به سازندگان واگذار می شود، افزود: البته تاکنون مناقصه ای در این زمینه برگزار نشده است. اما برای بومی سازی ۱۰ گروه کالایی تجهیزات صنعت نفت ۵۵ قرارداد با سازندگان داخلی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار منعقد شده که از این مبلغ ۲۰ تا ۲۵ درصد آن پرداخت شده است.

این کارشناس نفتی درباره همگام شدن سازندگان داخلی تجهیزات نفت با استانداردهای بین المللی با وجود خروج آمریکا از برجام، توضیح داد: به منظور ایجاد یک پروتکل استاندارد برای ساخت تجهیزات نفتی داخلی، یک قرارداد چهار جانبه بین سازمان ملی استاندارد، معاونت مهندسی وزارت نفت، انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران منعقد شد که پس از مدتی این قرارداد بین معاونت مهندسی وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد محدود شد. در نهایت نیز مدیریت اجرایی آن نیز به انجمن نفت سپرده شد.

پدیدار ادامه داد: مشکلی در تولید کالای با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای بین المللی در داخل کشور نداریم چرا که تولید کنندگان بر اساس ویژگی های مورد نظر سفارش دهنده ( data shit) کالا تولید می کنند و گواهی کیفیت لازم برای صادرات آن را از کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور و کره جنوبی دریافت می کنند.

به گفته وی اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم کالای نفتی که بیشتر شامل ابزار دقیق، تجهیزات برقی و تجهیزات ثابت می شود، به کشورهایی نظیر اتریش، سوئد، آلمان، مالزی، ترکیه، عراق، ترکمنستان، قفقازستان، ارمنستان و کره جنوبی صادر می شود. گفتنی است تجهیز کریسمس تری که در گذشته انحصار تولید آن برای آمریکا بود برای مصرف داخلی تولید شده است. این در حالی است که شرکت های بزرگ تولیدکننده یا وارد کننده تجهیزات خاص صنعت نفت مشکلی در نقل و انتقال کالاهای خود به کشور ندارند.

به گزارش مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت در فروردین ماه سال جاری در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به انعقاد قراردادهای نفتی به حجم شش میلیارد دلار با شرکت های ایرانی در سال جاری گفته بود: فهرستی از کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه و قراردادها خواهد شد. شرکت های ایرانی برنده مناقصه ها ملزم به خرید تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه های نفتی از داخل هستند.

چندی پیش نیز رضا خیامیان، رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به مشکلات موجود در تاییدیه استاندارد تجهیزات ساخت داخل گفت: زمانی که سازندگان تجهیزات نفتی اقدام به صادرات یا فروش کالاهای خود به سایر کشورها می کنند، فقدان استاندارد API کالاها خودنمایی می کند. حتی در صورت تاییدیه دولتی ایران برای این تجهیزات صادراتی، تنها امکان فروش این تجهیزات به شرکت های دولتی کشور مقابل آن هم به صورت محدود با مشکلات متفاوت وجود دارد.