به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، استفاده از تراشه‌های ناخن در تشخیص ابتلا به بیماری پوکی استخوان به عنوان جایگزینی برای تست سنجش تراکم استخوان ( BMD ) که روش معمول تشخیص این بیماری محسوب می‌شود، توسط محققان واحد علوم و تحقیقات بررسی شد.

طناز تعصب محقق واحد علوم و تحقیقات گفت: بیماری پوکی استخوان معضلی در بهداشت عمومی است که با افزایش سن متوسط جامعه، روز به روز بیشتر می‌شود. این بیماری بخصوص در میان خانم‌ها بیش از آقایان شیوع پیدا می‌کند.

وی افزود: در تست سنجش تراکم استخوان ( BMD ) که در حال حاضر قطعی‌ترین روش برای تشخیص پوکی استخوان است، علاوه بر هزینه بالا، فرد ملزم به دریافت اشعه ایکس است که خود می‌تواند موجب خطر و عارضه جسمی شود.

این محقق تاکید کرد: بر همین اساس تحقیقی از سوی محققان واحد علوم و تحقیقات انجام شد که در آن اصل بر ارائه روشی غیرتهاجمی، کم‌هزینه و کم‌خطر برای تشخیص زودهنگام بیماری پوکی استخوان قرار داده شد.

تعصب با اشاره به اینکه در این تحقیق با استفاده از تراشه‌های ناخن دست و پا، اقدام به بررسی ابتلا یا عدم ابتلا فرد مورد آزمایش به بیماری پوکی استخوان شده است، افزود: این تحقیق براساس مقایسه میان نتایج حاصل از بررسی تراشه‌های ناخن دو گروه کنترل، شامل خانم‌های ۲۰ تا ۳۰ سال و گروه بیمار، خانم‌های ۴۰ تا ۶۰ سال که ابتلا آنها به پوکی استخوان قطعی بود انجام گرفت.

وی ادامه داد: تفاوت میان نمودار افراد غیرمتبلا و مبتلا به پوکی استخوان حاصل از آزمایش‌ها، نشان داد که این روش می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش معمول باشد.

این محقق اظهار داشت: اما با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق تنها شامل افراد معدودی آن هم تنها از میان خانم‌ها بوده است، در حال حاضر نمی‌توان از این روش به عنوان روشی قطعی در تشخیص ابتلا به بیماری پوکی استخوان یاد کرد.

تعصب عنوان کرد: در حال حاضر از این روش می‌تواند به عنوان یک پیش آزمایش برای تشخیص افراد مشکوک به بیماری پوکی استخوان استفاده کرد و در صورت تشخیص بیماری، با روش BMD اقدام به بررسی قطعی شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوان از این روش به عنوان یک روش جایگزین در تشخیص بیماری پوکی استخوان استفاده کرد باید نمونه‌های بیشتری از میان خانم‌ها و آقایان مورد ارزیابی قرار گیرند.

این محقق گفت: همچنین ساخت دستگاهی برای پودر کردن ناخن در محیطی کاملا بهداشتی و طراحی نرم‌افزاری که بتواند به‌ صورت خودکار نمودار حاصل از نتایج آزمایش را ارائه دهد، می‌تواند در افزایش قطعیت نتایج حاصل از این روش کمک کند.

این تحقیق توسط طناز تعصب و آیدا حق‌نژاد محققان واحد علوم و تحقیقات با عنوان «بررسی امکان استفاده از تراشه‌های ناخن در تشخیص زودهنگام پوکی استخوان» به راهنمایی دکتر محمد نیکخو در این واحد دانشگاهی انجام شده است.