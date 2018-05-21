به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی در همایش روز جهانی زنبورعسل با بیان اینکه زنبورعسل استفاده های زیادی در زندگی ما دارد، گفت: حیات بدون گرده افشانی زنبورعسل مفهومی ندارد، ضمن اینکه این حشره باعث ایجاد تنوع ژنتیکی می شود.

وی با بیان اینکه مهمتر از عمل گرده افشانی، ایجاد تنوع ژنتیکی توسط زنبورعسل است، گفت: در آینده نقش زنبورعسل در زندگی ما بیشتر می شود، چرا که تنوع ژنتیکی اساس ادامه حیات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشور ما در تولید عسل مقام چهارم و از لحاظ تعداد کلنی مقام پنجم دنیا را دارد و پرورش زنبورعسل مصداق عینی و عملی اقتصاد مقاومتی است.

رضایی با بیان اینکه به روز کردن سیاست کلان توسعه بخش زنبورداری و بازنگری در برنامه توسعه کیفی و کمی آن از اولویت های اساسی است، گفت: باید با ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی به زارعان و باغداران آنها را با ارزش زنبورعسل در گرده افشانی و افزایش تولید آشنا کنیم.

وی ادامه داد: برندسازی در عسل نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و باید بدانیم عسلی که در مغازه ها فروخته می شود چه کیفیتی دارد. آیا این عسل طبیعی است، غیرطبیعی است، مصنوعی است و یا آبنبات ذوب شده است؟ متاسفانه از روی قیمت محصول نمی توان کیفیت آن را تشخیص داد و این مسئله به تولیدکنندگان واقعی و زحمتکش ضربه می زند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به این مسائل، جای برندسازی در صنعت ما بسیار خالی است و حس می شود.

رضایی افزود: در حال حاضر کارگروه ویژه ای در سطح وزارتخانه برای گرده افشانی تشکیل شده و ما باید مردم را با ارزش های گرده افشانی آشنا کنیم.

وی همچنین به مبارزه با آفات در سطح باغات اشاره کرد و گفت: مبارزه ناصحیح با آفات در سطح باغ ها باعث می شود زنبورهایی که در باغ هستند بر اثر این سمپاشی از بین بروند، ضمن اینکه عسل سمی نیز تولید شود.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش می کنیم تا پایان سال گروه پرورش زنبورعسل به یک اداره مستقل تبدیل شود.