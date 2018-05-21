حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خط خوردن وریا غفوری از لیست تیم ملی فوتبال ایران گفت: فکر می کنم این حرکت واقعا نسنجیده بود! فدراسیون فوتبال باید به این موضوع ورود کند و قبل از آنکه دیر شود، به این مشکل برسد. از خط خوردن غفوری شدیدا شوکه شدم. وقتی آماده ترین بازیکن را از تیم ملی کنار بگذارید، چه توجیهی برایش دارید؟

وی تاکید کرد: فکر می کنم این بزرگترین ظلم به تیم ملی است. کی روش نشان داد با وجود اینکه خیلی از او تعریف می شود اما در کارش سیاست ندارد! کی روش اگر دلسوز خودش هم بود بازیکنان آماده را از تیم ملی کنار نمی گذاشت.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال افزود: اگر تیم ملی ۱۰ درصد هم شانس صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را داشت، الان کی روش خودش این شانس را از تیم ملی گرفت. صحبتهای من درباره سیدجلال و نفرات دیگر هم صدق می کند. هر چهار بازیکنی که خط خوردند، از آماده ترین بازیکنان بودند.

زمانی درباره اینکه به نظر می رسد کی روش به خاطر پُست بازی غفوری در استقلال مجبور به خط زدن نام وی شده است، گفت: وقتی یک بازیکن می تواند در چند پست بازی کند که این به نفع تیم ملی است! فکر می کنم فدراسیون فوتبال باید به کی روش بگوید در لیست تیم ملی تجدیدنظر کند. هنوز هم دیر نشده است! البته اگر می خواهیم شانسی برای صعود از گروهمان داشته باشیم. از بزرگان ورزش می خواهم اجازه ندهند کادر فنی به تیم ملی ضربه بزند.

وی در پاسخ به این سئوال که کادر فنی تیم ملی در صورت استفاده از این چهار بازیکن باید کدام ملی پوشان را خط بزند؟ گفت: نمی خواهم وارد جزئیات شوم. به نظرم حسین حسینی می توانست دروازه بان اول تیم ملی در جام جهانی باشد. گفته بودم اگر حسینی دروازه بان اول تیم ملی باشد حتی می توانیم از گروهمان صعود کنیم. اگر غفوری، سیدجلال، کاوه رضایی و حسینی به تیم ملی برگردند می توانیم در جام جهانی از گروهمان صعود کنیم در غیر اینصورت در همان مرحله گروهی حذف می شویم!