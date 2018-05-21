به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از مدال آوران فردا سه شنبه در سالن اجلاس سران و با حضور حسن روحانی ریاست جمهوری برگزار می شود.

این مراسم به تجلیل از مدال آوران سال های ۹۵ و ۹۶ اختصاص دارد و ورزشکارانی که به واسطه حضور در میادینی مانند بازی های آسیایی و پاراآسیایی، بازی های المپیک ناشنوایان، بازی های داخل سالن ترکمنستان، بازی های کشورهای اسلامی باکو و بازی های ساحلی ویتنام صاحب مدال شدند. با این حال تجلیل از اعضای تیم ملی فوتسال بانوان نیز در همین مراسم انجام می شود.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران هفته گذشته در فینال مسابقات جام ملت های آسیا با غلبه بر ژاپن برای دومین بار قهرمان این رقابت ها شدند. به خاطر تازگی و ارزشمند بودن این قهرمانی، تجلیل از اعضای تیم ملی فوتسال بانوان فردا در کنار تجلیل از مدال آوران دو سال گذشته انجام خواهد شد.

در مجموع در مراسم تجلیل روز سه شنبه، پاداش ۲۰۸۶ ورزشکار مدال آور در سال های ۹۵ و ۹۶ اهدا خواهد شد. البته تنها ۸۰۰ ورزشکار به نمایندگی از این تعداد مدال آور به حضور در مراسم دعوت شده اند ضمن اینکه مدال آوران المپیک ریو در مراسم فردا حضور نخواهند داشت چراکه تجلیل از آنها بلافاصله پس از پایان المپیک انجام شد.

مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آوران ساعت ۱۹ آغاز می شود.