به گزارش خبرگزاری مهر،محمد ابراهیم دادسرشت با اشاره به راه اندازی سامانه ناحیه محوری برای نظارت بر وضعیت ساخت و ساز در پایتخت اظهار کرد: در این سامانه اطلاعات ساخت و ساز ۱۲۳ ناحیه پایتخت براساس شماره پرونده و گزارش های مهندس ناظر در حال ثبت است و در یک ماه اخیر علاوه بر رصد سیستمی، وضعیت ساخت و ساز در ۹ منطقه به طور میدانی بررسی شد.

وی با بیان اینکه اطلاعات موجود در سامانه شامل اطلاعات از مرحله تخریب بنا تا صدور پایان کار می شود، عنوان کرد: این اطلاعات توسط کارشناسان ادارات شهرسازی در نواحی وارد سیستم می شود و در یک مرحله برای رصد هر چه دقیق تر وضعیت ساخت و ساز، اطلاعات موجود با گزارش های مهندسین ناظر تطبیق داده می شود.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با تاکید بر اینکه تمامی این مراحل برای نظارت بر روند اجرای ساخت و جلوگیری از هر گونه تخلف انجام می شود، گفت: در حال حاضر اطلاعات تمام پروانه هایی که در ۵ سال اخیر صادر شده اند، در سامانه ناحیه محوری در حال به روز رسانی است.

دادسرشت ادامه داد: به طور کلی حدود یک میلیون پلاک در تهران وجود دارد و ۳۸۰ میلیون برگ از اطلاعات املاک در آرشیو معاونت شهرسازی و معماری نگهداری می شود که تمامی این اطلاعات برای جلوگیری از انجام هرگونه تخلف به تدریج وارد سامانه ناحیه محوری خواهد شد.