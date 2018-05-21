به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح دوشنبه در حاشیه مراسم قرعه کشی اولین مرحله اعطای وام از صندوق اعتبارات خرد و سبز روستائی در روستای محرزی با اشاره به تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب‌ها اظهار داشت: طرح کسب و کار در تالاب حله بوشهر در راستای مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از مناطق تالابی تدوین شد.

وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت جامع زیست بومی با مشارکت جوامع پایدار محلی در منطقه حفاظت شده تالاب حله بوشهر تصریح کرد: در این زمینه دوره‌های آموزشی مختلفی که برنامه‌ریزی شده و طرح‌هایی مانند شهروند سبز، توسعه سبز، اشتغال سبز و حلقه‌های خوانش زیست محیطی اجرایی می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به تدوین طرح کسب و کار در تالاب حله بوشهر افزود: در راستای مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از مناطق تالابی طرح کسب و کار در تالاب حله بوشهر تدوین شد.

وی با اشاره به اجرای طرح معیشت سبز در حاشیه تالاب حله توسط یکی از انجمن‌های غیردولتی در حوزه محیط زیست بیان کرد: صندوق‌های اعتباری خرد و روستایی در روستای محرزی تشکیل شده است.

دلشب با بیان اینکه مشارکت جوامع محلی در این حوزه بسیار عالی بوده است، ادامه داد: این طرح توانسته اعتماد مردم جوامع محلی را به خود جلب کند و از همین رو در برنامه های مختلف این طرح شرکت کرده‌اند و همچنین در کارگاه‌های مختلف این طرح شرکت کرده‌اند.

وی گفت: دوره های مختلفی در حوزه توانایی های تولیدی و کارآفرینی برای زنان این منطقه برگزار شده است و چند نفر از اعضای این صندوق‌های خرد نیز انتخاب شده‌اند تا وام‌هایی دریافت کنند و آن آموزش‌های خاص خود را در یک شغل متناسب با محیط زیست پیرامون خود ایجاد کنند.