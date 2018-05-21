به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز با حضور سرزده در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در دیدار صمیمی با سید شهاب الدین حسینی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در خصوص مسایل و مشکلات فرهنگی به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در این بازدید مفسر اعزامی از سوی ستاد تفسیر کشور آیت الله سید محمد واعظ موسوی را مورد تفقد قرار داد و از وی برای برگزاری مراسم سخنرانی شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مصلای اعظم امام خمینی(ره) تبریز دعوت به عمل آورد.