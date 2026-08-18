حالا عدد دلتنگی ابدی یک ملت در جغرافیای ما به عدد ۴۰ روز رسیده است

خبرگزاری مهر - مجله مهر؛ رویا سادات هاشمی: چهل عدد عجیبی است. من میگویم ۴۰ عدد عادت کردن است. نوزادها در چهل روزگی با زندگی خو میگیرند و بازماندگان اموات بعد از چهلم به مرگ عادت میکنند. آدمها به ۴۰ سالگی که میرسند به هرچه هستند و برای خودشان ساختهاند عادت میکنند و دیگر خبری از تغییرات عجیب و غریب در آنها نیست. اصلا شاید برای همین است که میگویند اگر میخواهید خودتان را به خصیصهای عادت دهید چله بگیرید و تا ۴۰ روز مداومت به خرج دهید.
این روزها ایران به همین عددِ عادت کردن رسیده. حالا عدد دلتنگی ابدی یک ملت در جغرافیای ما به عدد ۴۰ روز رسیده. اما این بار انگار عدد ۴۰ کارش را درست انجام نداده... انگار کسی به نبود بزرگ قبیله عادت نکرده...حالا ۴۰ روز است که سید علی حسینی خامنهای واقعا به پناهگاه رفته و کنار امام رضا علیهالسلام برای همیشه آرام گرفته. حالا ۴۰ روز است ایرانیها دارند آن ندای معروف جبرئیل را زندگی میکنند که میگفت: اینک شما و وحشت دنیای بیعلی....
اینجا ۴۰ روز است که همه منتظرند تا ببینند خاکِ آن عزیزی که او را به رواق دارالذکر سپردهاند کِی سرد میشود؟ این مردم ۴۰ روز است تلاش میکنند تا دیگر منتظر کنار زدن پردههای آبی حسینیه امام خمینی نباشند. آنها دارند زور خودشان را میزنند تا به نبود مردی عادت کنند که موقع حوادث عصا به دست نمیگرفت....
اما آنها عادت نمیکنند آنها همچنان چشم به راه دیدن پدری نشستهاند که موقع ترسهایشان با خیال تخت میگفت: «آرام باشید...» اما ما هرگز عادت نمیکنیم... ما عادت نمیکنیم چون نبودنش را باور نمیکنیم... عددِ عادتِ «چهل» روی ملتی که در عصر او زندگیکرده جواب نمیدهد ۴۰روز و ۴۰ هفته و ۴۰ ماه و سال هم که بگذرد عادت نمیکنیم. چون او برای ما همچنان هست.
او بعد از ۹ اسفند حالا دیگر همه جا هست. در گوشه گوشه زندگیمان...او گاهی پرچم سرخ انتقام میشود و توی خیابانهای شهر بالا میرود... بعضی وقتها اشک میشود و وسط روضهها از چشمانمان پایین میآید...او این روزها گاهی همان مشت محکم پیروزی است که روی دستان مردم جای جای دنیا بالا میرود... او همان بغض و فریادی میشود که جهان را بیدار میکند... او گاهی همان گره لاینحلی است که معادلات تمام جنگاوران و تحلیلگران نظامی را به هم میریزد. او این روزها همان دریایی است که فرعون و موشهای شبزدهاش را غرق خواهد کرد... ما به نبودن او عادت نمیکنیم چون او همه جا هست... او این روزها تکثیر شده مثل افسانه سیمرغ عطار... حالا عدد دلتنگی ابدی یک ملت در جغرافیای ما به عدد ۴۰ روز رسیده. اما این بار انگار عدد ۴۰ کارش را درست انجام نداده... چون شهید آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای بعد از ۹ اسفند به همان ملت زندهای تبدیل شده که به قول خودش خدا راه شکست را بر آنها بسته است.
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