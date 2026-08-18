نوری: انرژی خورشیدی راهبرد خراسان شمالی برای کاهش ناترازی برق است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری استاندار خراسان شمالی باتفاق معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرعامل شرکت برق استان در نشست با مدیران شرکت انرژیهای تجدیدپذیر پاسارگاد، با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای پاک اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید از سطح برنامهریزی عبور کرده و با تعریف مسیر اجرایی مشخص، به افزایش ظرفیت واقعی تولید برق در خراسان شمالی منجر شود.
وی با اشاره به فعالیت شرکت انرژیهای تجدیدپذیر پاسارگاد در استان افزود: حضور سرمایهگذاران توانمند در این حوزه، فرصت مهمی برای توسعه زیرساخت انرژی استان است و مدیریت خراسان شمالی از سرمایهگذاریهای هدفمند و دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر حمایت میکند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به پروژه نیروگاه خورشیدی قاسمخان اسفراین تصریح کرد: این نیروگاه که در حال حاضر با ظرفیت ۱۲ مگاوات و حتی الامکان ۷۰ مگاوات در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد و استانداری نیز از برنامه شرکت پاسارگاد برای افزایش ظرفیت سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد افزایش تولید برق خراسان شمالی حمایت خواهد نمود .
نوری بر ضرورت نگاه فنی و شبکهمحور در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت تولید برق زمانی میتواند اثر پایدار خود را در شبکه نشان دهد که همزمان ظرفیت اتصال به شبکه، زیرساخت انتقال و توزیع، قابلیت جذب تولید، جانمایی مناسب پروژهها و الزامات فنی بهرهبرداری نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت پیوند سرمایهگذاریهای بزرگ با مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: حضور شرکتهای بزرگ در استان نباید صرفاً به اجرای پروژه و تولید انرژی محدود شود، بلکه ظرفیت این مجموعهها باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی و متناسب با اولویتهای مناطق میزبان، در حوزههایی همچون توسعه زیرساختهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی، ارتقای خدمات عمومی ون توانمندسازی جوامع محلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی قاسمخان اسفراین، نخستین گام عملیاتی در مسیر توسعه ظرفیت هدفگذاریشده پاسارگاد در خراسان شمالی است؛ مسیری که با تحقق برنامه افزایش ظرفیت تا ۷۲ مگاوات، میتواند به تقویت زیرساخت تولید برق پاک، افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی استان و ارتقای تابآوری شبکه برق خراسان شمالی کمک کند.
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