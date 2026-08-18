به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵ گفت: امسال ۱۸۱ پروژه در استان فارس با اعتباری بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال در فهرست پروژه‌های مشمول این طرح قرار گرفته است.

وی افزود: سال گذشته ۳۸ پروژه در استان فارس در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات» معرفی شده بود که افزایش تعداد پروژه‌ها در سال جاری، فرصت گسترده‌تری برای مشارکت مؤدیان در تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای استان فراهم کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه در این طرح مؤدیان مشمول می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های تعیین‌شده انتخاب کنند، گفت: این رویکرد زمینه مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساخت‌ها را فراهم کرده و موجب می‌شود آنان آثار پرداخت مالیات خود را در اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.

منتظری با اشاره به تنوع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در فارس ادامه داد: پروژه‌های طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در استان حوزه‌های مختلفی از جمله سلامت، آموزش، حمل‌ونقل، فرهنگ، عشایر و میراث فرهنگی را دربرمی‌گیرد.

وی از تعمیر و تجهیز بیمارستان‌های استان با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این طرح نام برد و افزود: احداث باند دوم بزرگراه جهرم–لار–بندرعباس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، تأمین آب شرب شیراز و اجرای خط انتقال آب از غرب شهر شیراز به جنوب شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان و احداث باند دوم محور شیراز–فیروزآباد–جم با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های مهم هستند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد: احداث مراکز بهداشتی روستایی، ایجاد و تکمیل پایگاه‌های امداد جاده‌ای، احداث و تکمیل کتابخانه‌های عمومی، تکمیل و توسعه مدارس، احداث یا تکمیل کارگاه‌های آموزشی و خوابگاه‌های دانشجویی، اجرای طرح‌های ساماندهی عشایر و تکمیل راه‌های عشایری و حفاظت از آثار تاریخی ثبت‌شده نیز در فهرست پروژه‌های این طرح قرار دارند.

منتظری با تأکید بر اینکه منابع مالیاتی می‌تواند در بخش‌های مختلف مرتبط با زندگی و رفاه مردم هزینه شود، گفت: توسعه خدمات سلامت و آموزشی، ارتقای زیرساخت‌های روستایی و عشایری و حمایت از حوزه‌های فرهنگی و تاریخی از جمله زمینه‌هایی است که منابع حاصل از مالیات در آنها به کار گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مالیات زمانی برای مردم ملموس‌تر خواهد بود که آثار آن را در توسعه بیمارستان‌ها، مدارس، راه‌ها، مراکز بهداشتی، کتابخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه مشاهده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: طرح «نشان‌دار کردن مالیات» با فراهم کردن امکان انتخاب پروژه، مسیر مشارکت مؤدیان در توسعه استان را شفاف‌تر کرده است.

منتظری با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد پروژه‌های مشمول این طرح در فارس گفت: تعداد پروژه‌ها از ۳۸ پروژه در سال گذشته به ۱۸۱ پروژه در سال جاری افزایش یافته و این موضوع ظرفیت بیشتری برای مشارکت مؤدیان در توسعه و تکمیل زیرساخت‌های استان فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مؤدیان، منابع مالیاتی در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و مورد نیاز مردم فارس به کار گرفته شود.