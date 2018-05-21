به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در جمع دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)، دانشجویان را امیدهای آینده اقتدار نظام جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: با حضور مقتدرانه جوانان توطئه‌های دشمنان خنثی خواهد شد.

امام جمعه موقت تهران توحید و معاد را عناصر ثابت همه ادیان الهی عنوان و تصریح کرد: هدف پیامبران گسترش این دو عنصر در جامعه خود بوده است.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن در خصوص معاد خاطرنشان کرد: در قرآن دو هزار آیه در خصوص معاد آمده و همچنین خداوند متعال در قرآن کریم هفتاد نام برای معاد آورده است که برخی از این نام‌ها کوتاه و برخی به صورت جمله است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به خروج آمریکا از برجام و موضع جهان اسلام در خصوص انتخاب قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، گفت: اقتدار جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در برجام می‌زند و سرنوشت برجام را تعیین می‌کند. ذره ای از این اقتدار کم نخواهد شد.

گفتنی است، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و حجت الاسلام صالحی نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو نیز در دانشگاه افسری امام علی(ع) حضور داشتند.