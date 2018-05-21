حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بهره مندی از فضیلت های ماه مبارک رمضان در آیات و روایات توصیه شده و این ماه فرصتی برای انس با قرآن و پیوند با معبود عنوان شده است.

وی با اشاره به نزول قرآن در این ماه، به ویژگی های متمایز کننده این ماه با سایر ماه های سال اشاره کرد و متذر شد: مهمترین امتیاز ماه رمضان نزول قرآن است، در ماه رمضان نشانه رستگاری و هدایت و تنها دستاویز حق نازل شده و در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تاکید به ضرورت توجه به خودسازی در این ماه اضافه کرد: فرصت رمضان باید به شکل شایسته به منظور دوری جستن از گناهان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان از فرصت های طلایی تربیتی در دین اسلام محسوب می‌شود، افزود: در این ماه غفلت زدایی، توجه به حال و روز نیازمندان، توجه به رعایت واجبات دین و تمسک به خداوند برای طلب مغفرت و بخشش و مساوات‌طلبی تأکید شده است.

ضرورت بهره‌مندی از فرصت‌های طلایی تربیتی ماه رمضان

ستوده ویژگی دوم این ماه را شب های قدر و شب های تعیین سرنوشت دانست و افزود: قدر به معنی تقدیر و اندازه گیری است و در واقع خداوند در شب های قدر مقدرات یک سال زندگی فرد را رقم می زند.

وی فرصت عبادت و دعا و درخواست در شب های قدر را امتیاز بزرگی برای بشریت برشمرد و بیان داشت: ویژگی سوم این ماه نزول ملائکه و روح است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان نزول قرآن، شب های قدر، ملائکه و روح هر یک مائده های آسمانی است که خداوند در ضیافت بزرگ خود برای مسلمانان تدارک دیده است.

وی روزه گرفتن را قطع از وابستگی های دنیوی و توجه به غذاهای معنوی و آسمانی دانست و تصریح کرد: در واقع با روزه داری فرد از لذت های زودگذر قطع شده و به سوی معبود گام بر می دارد.

ستوده تاکید کرد: در چنین ماهی مسئولیت خطیری برای مسلمان تعریف شده و لازم است با حفظ جایگاه ماه رمضان روزه داران به فلسفه این ماه پرفضیلت و ماه بندگی و عبودیت توجه داشته باشند.

وی در عین حال ماه رمضان را فرصتی برای ترویج روحیه سخاوت در بین مسلمانان عنوان کرد و یادآور شد: در ماه رمضان مهمان‌نوازی و اطعام و افطار به کررات توصیه شده است. مسلمانان در این ماه برای رسیدن به ثواب و اجر معنوی اقدام به افطاری دادن می‌کنند و این اقدام خود موجب پرورش و تقویت روحیه سخاوت و مهمان‌نوازی است.

صرفه‌جویی و مبارزه با تجمل‌گرایی از برکات تربیتی ماه رمضان است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان واجب بودن زکات فطریه در پایان ماه رمضان را تأکیدی بر ترویج فرهنگ ایثار و سخاوت و دستگیری از نیازمندان جامعه دانست و افزود: در کنار آثار و برکات ذکر شده، ماه رمضان مسلمان را به صرفه‌جویی دعوت می‌کند؛ چرا که با حذف برخی وعده‌های غذایی، به نوعی این صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه در روایات متعددی به سفره‌های افطاری ساده تأکید شده است، اضافه کرد: «همچنان که پیامبر اکرم فرموده هر کسی روزه‌داری را افطاری دهد برای او اجری مانند پاداش آن روزه‌دار دیده می‌شود بدون آن که از مزد او کاسته شود».

ستوده با تاکید بر اینکه توصیه دین اسلام به سفره های افطاری ساده در طول ماه مبارک رمضان در واقع ترویج مبارزه با تجمل پرستی است، تصریح کرد: توصیه به برپایی سفره‌های ساده افطاری با هدف دوری تجمل‌گرایی است؛ موضوعی که با هدف ایجا عدالت و مساوات و توجه به حال و روز فقرا به جد به آن تاکید شده است.

وی با بیان اینکه سفره‌های ساده افطاری یکی از ارزشمندترین آثار تربیتی ماه رمضان است، اضافه کرد: در واقع رمضان مسلمانان را به جلوگیری از افراط و تفریط و کمک به هم نوع تشویق و ترغیب می‌کند.