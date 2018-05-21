به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، بر اساس مطالعات به عمل آمده از سوی یک مرکز پژوهشی رژیم صهیونیستی به خطرناک بودن موشک یمنی ها به سبب دقتی که این موشک ها در اصابت به هدف دارند، اشاره شده است.

مرکز مطالعات راهبردی بگین رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه بار ایلان در پژوهشی اذعان کرد: موشک های بالستیکی که از سوی حوثی ها شلیک می شود بسیار خطرناک از حیث اصابت دقیق به هدف و توسعه فناوری آن هستند.

این مرکز صهیونیست مدعی شد که یمنی ها این موشکها را از ایران و کره شمالی به دست آورده اند.

در پژوهش این مرکز اسرائیلی آمده است: اسرائیل می تواند که بازار سلاح سعودی حضور داشته باشد و نقش بزرگی در تجهیز ریاض به سامانه تسلیحاتی برای مقابله با چالشهای امنیتی که با آن روبرو است، ایفا کند. تهدیداتی که عمق خاک سعودی به دنبال شلیک موشکهای انصارالله یمن را هدف قرار می دهد سبب افزایش فرصت به منظور گرایش عربستان برای خرید سامانه دفاع هوایی از اسرائیل برای مقابله با این موشکها می شود.

در این پژوهش که از سوی «دلینا نووشال» پژوهشگر صهیونیست آماده شده است به تمایل سعودی ها برای تجهیز خود به سامانه دفاع موشکی ساخت صهیونیستها به ویژه گنبد آهنین و سامانه ترووی اشاره شده و این تمایل را تحولی بزرگ در روابط میان تل آویو و ریاض توصیف کرده است.

بر اساس این پژوهش سال نقطه تحول بزرگی در روابط میان تل آویو و ریاض محسوب شده و آمده است که عربستان به دنبال استفاده از روابط خود با رژیم صهیونیستی برای تقویت قدرت بازدارندگی و بهبود توان خود برای مقابله با نقش ایران در منطقه است.

در پژوهشی که این مرکز صهیونیستی منتشر کرده تاکید شده که عربستان می تواند عرصه ای برای آزمایش توان سامانه های دفاع هوایی باشد.

در این پژوهش آمده است: درک نیاز به تقویت سامانه دفاع هوایی سبب شد که ملک سلمان در ماه اکتبر به روسیه برود و قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار امضا کند که مسکو به موجب آن متعهد به تجهیز ریاض به سامانه پیشرفته اس ۴۰۰ شود. میل به خرید سلاح از روسیه به تمایل ریاض برای توسعه همکاری میان مسکو و ریاض در بسیاری از زمینه ها و از جمله مهار بحران های منطقه ای مربوط می شود. سعودی ها به نزدیک شدن به روسها دلبسته اند تا از آن برای فشار به انصارالله استفاده کنند.

بر اساس این پژوهش رژیم صهیونیستی؛ سعودی ها در حال حاضر به سامانه آمریکایی پاتریوت برای مقابله با موشک هایی که یمنی ها شلیک می کنند، تکیه کرده اند. جدای از آن سعودی ها در سال ۲۰۱۵ سامانه دفاع هوایی تاد را به ارزش ۱۵ میلیارد دلار خریده اند.