به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طی دو سال اخیر ۵۳۹ پروژه نیمه تمام و تکمیل شده در استان با توجه به ظرفیت ها به بخش خصوصی واگذار شده است و در سال ۹۵ سهمیه استان برای واگذاری این واحدها به بخش خصوصی ۱۰۸ پروژه تعیین شد اما در پایان سال موفق به واگذاری ۳۴۵ پروژه به بخش خصوصی شدیم.

وی افزود: خراسان رضوی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های کلان عمرانی طی سه سال اخیر تلاش زیادی صرف کرده و تا کنون در این راستا توفیقات خوبی داشته است، چنانکه در سال ۹۵ استان در واگذاری پروژه های نیمه تمام و تکمیل شده به بخش خصوصی رتبه دوم کشور را بدست آورد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: واگذاری پروژه های نیمه تمام کار بسیار دشواری است و بخش خصوصی برای گرفتن یک طرح یا پروژه ای که از ابتدای در آن حضور و دخالت نداشته خیلی انگیزه ندارد.

رشیدیان اظهار کرد: در سال ۹۶ هم تعهد و سهمیه استان واگذاری ۱۴۵ مورد از این طرح ها بود که در پایان سال بیش از این میزان یعنی ۱۹۴ طرح واگذار شد.

وی ادامه داد : از جمله طرح هایی که طی این دو سال در استان به بخش خصوصی واگذار شده طرح های حوزه راه چون آزادراه مشهد – قوچان، باند دوم تربت حیدریه – رشتخوار، خواف، خط انتقال گاز برای مجتمع های فولادی سنگان، تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای گلبهار، سبزوار، کاشمر، نیروگاه های برق راشد تربت حیدریه وابن یمین سبزوار، بخش بخار نیروگاه فردوسی و مانند آن بوده که با سرمایه گذاری این بخش در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در مجموع طی چهار سال گذشته ۷۲ هزار ریال پروژه و طرح عمرانی کلان با مشارکت بخش خصوصی در استان به انجام رسیده است.