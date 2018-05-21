به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا فاطمی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: طرح ضیافت الهی از تاریخ ۲۷ اردیبهشت تا ۲۶ خرداد سال جاری در جوار امام زاده ها و بقعه های متبرکه استان کرمان برگزار می شود.

وی افزود: یکی از طرح های ضیافت الهی، طرح آرامش بهاری است که در بیش از ۷۲ بقعه و امامزادگان سراسر استان با حضور بیش از ۱۲۰ روحانی و مبلغ اعزامی از قم و روحانی بومی و مستقر در کنار خیمه های معرفت برگزار می شود .

فاطمی عنوان کرد: یکی از کارهای مهم روحانیون و مبلغان اعزامی در امامزادگان و بقه های متبرکه برگزاری نماز جماعت، مراسم های دعا و مناجات است و حتما باید دو نوبت نماز جماعت در این مکان ها برگزار شود؛ همچنین باید بیان احکام شرعی، و پاسخ به مسائل شرعی و تفسیر قرآن را مدنظر قرار دهند.

وی بیان داشت: کاری که امسال در ماه مبارک رمضان انجام داده ایم این است که در کنار مبلغین مرد، خانم های مبلغه هم حضور دارند و برای خانم ها در بقعه متبرکه و امام زاده ها کلاس های قرائت قرآن، جزءخوانی، ترتیل قرآن، آموزش حفظ قرآن و همچنین مباحث تفسیری و اخلاقی برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: برگزار محافل انس با قرآن که ترتیل خوانی، جزءخوانی و حفظ قرآن یکی دیگر از برنامه های طرح ضیافت الهی است که در بیش از ۶۰ بقعه و امامزاده سراسر استان کرمان برگزار می شود .

فاطمی تصریح کرد: در روز وفات حضرت خدیجه مراسمی به عنوان روزبزرگداشت «خدیجه مادر امت» در بعضی از بقعه های متبرکه و امامزادگان استان با حضور خانواده های شهدا، ایثاگران، بانوان، مادران و همسران شهدا برگزار شود.

وی بیان کرد: برگزاری مراسم ارتحال امام راحل و ۱۵ خرداد یکی از برنامه های ما درماه مبارک رمضان است و در روز ۱۵ خرداد برنامه محوری اداره کل اوقاف در امام زاده محمد شهر کرمان برگزار می شود و در بعد از مراسم ضیافت افطاری هم در نظر گرفته شده است.

فاطمی گفت: یکی از ویژ برنامه های طرح ضیافت الهی برگزاری مراسم احیاء شب قدر و شهادت حضرت علی (ع) است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان ادامه داد: یکی دیگر از برنامه های ضیافت الهی طرح توزیع افطاری ساده همراه با استفاده از اقلام ایرانی است و در شهر کرمان حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار پُرس افطاری ساده در ان ایام توزیع خواهد شد.

وی ابراز داشت: وقف برای افطاری به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان یکی از نیازها و اولویت های استان کرمان است.

فاطمی تا کید کرد: راه ندازی خیمه های معرفت یکی دیگر از برنامه های طرح ضیافت الهی است و خیمه های معرفت در شب های قدر بسیار اثرگذار هستند. این خیمه ها داری غرفه های متعدد از جمله غرفه پاسخگویی به مسائل شرعی با حضور روحانی متخصص، مشاوره خانواده وجوانان، گفتمان دینی، تصحیح قرائت نماز، کوکان و نوجوان است که در کنار امامزادگان و بقعه های معرفت برگزار می شود .

وی افزود: جشن ولادت کریمه اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) در روز ۱۵ ماه مبارک رمضان به با عنوان جشن «کریم آل طاها امام حسن مجتبی (ع)» همراه با سفره های کریمانه افطاری در بفعه ها و امامزادگان سطح استان بر گزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان تصریح کرد: نماز عید فطر با هماهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در برخی از شهرستان های استان در سطح بقعه های متبرکه و امامزادگان بر گزار می شود.