محکومیت ۵ کشاورز در شهرستان رزن

عادل عربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۵ کشاورز در شهرستان رزن که نسبت به جمع آوری پسماندهای پلاستیکی حاصل از کشت زیر پلاستیک خود بی‌تفاوت بودند، با احکام جداگانه ای به پرداخت ۱۹ میلیون ریال جریمه، ۹۱ و شش حبس محکوم شدند.

وی از برخورد قانونی با آلاینده های محیط زیست در این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا اداره حفاظت محیط زیست به طور جدی با کشاورزانی که نسبت به رهاسازی پسماندهای کشاورزی به خصوص پسماندهای پلاستیکی بی‌توجه باشند برخورد قانونی خواهد کرد.

محکومیت واحدهای آلاینده هوا در ملایر

عربی همچنین از صدور ۲ حکم قضایی در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: این احکام قضایی برای دو متخلف آلاینده هوا صادر شد.

وی افزود: با رای دادگاه یکی از متخلفان به پرداخت ۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و دیگری به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

سرپرست حفاظت محیط زیست همدان اضافه کرد: فرد متخلف دیگری در شهرستان تویسرکان به علت آلوده کردن هوا به مقامات قضایی معرفی شد.

عربی گفت: در شهرستان کبودراهنگ نیز فرد متخلف به اتهام شکار و صید در مناطق شکار ممنوع دستگیر و با رای دادگاه به پرداخت ۳۳ میلیون جزای نقدی بدل ازشش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم شد.