به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ساماندهی بازار پرندگان قزوین روز دوشنبه با حضور معاون سیاسی استانداری قزوین، مدیرکل مدیریت بحران، مدیرکل دامپزشکی، سرپرست دفتر شهری، مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان و بخش خصوصی در استانداری برگزار شد.

علیرضا آشناگر در این جلسه با بیان اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی برای کاهش هزینه های تحمیلی به جامعه گفت: وجود مکانی در داخل شهر که کانون بیماری آنفلوانزای پرندگان است هیچ توجیهی ندارد و مهمترین وظیفه شهرداری انتقال سریع این مکان به فضایی مناسب است.

وی اضافه کرد: وقتی تاکید داریم که شهرداری به مسائل اجتماعی بیشتر توجه کند منظورمان چنین طرح هایی است که برای مردم مشکل ساز نشود و باید در این زمینه با جدیت بیشتری ورود کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: این که بخش خصوصی آمادگی دارد در تامین مکانی مناسب برای انتقال بازارپرندگان مشارکت کند کار ارزشمندی است و ما هم حمایت لازم را انجام می دهیم تا این کار صورت گیرد.

وی اظهارداشت: یکی از مشکلات ما در استان قزوین این است که از سرمایه گذار دعوت می کنیم اما در روند کار آنقدر مقررات سخت گیرانه داریم که متقاضی پیشمان می شود.

آشناگر یادآورشد: برای تعیین تکلیف مجتمع پیش بینی شده برای بازار پرندگان ابتدا موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و توافق لازم برای نحوه همکاری شهرداری صورت گیرد و سپس با تعیین سه کارشناس رسمی دادگستری قیمت واحدها مشخص شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: با تشکیل کمیته قیمت گذاری، قرنطینه و انتقال بسرعت برای اجرای این طرح اقدام شود.

در این جلسه مقرر شد شهرداری قزوین همکاری و تخفیف لازم را در بدهی مالکان مجتمع پیش بینی شده برای انتقال بازار پرندگان اعمال کند.