شناختنامه شفیعی کدکنی در مرحله ویرایش است

محمود خادمی کولایی نویسنده و محقق، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اثری که این روزها مشغول کار روی آن هستم، شناختنامه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است که درباره مسائل تئوریک، مفاهیم و اطلاعات مربوط به این شخصیت است و مرحله گردآوری و تنظیم مداخلش به پایان رسیده است.

وی افزود: این اثر را به طور مشترک با زهرا ولی پور کارشناس ارشد رشته ادبیات که از شاگردانم در دانشگاه بوده، انجام می دهیم. شناختنامه مذکور، تمام آثاری را که دکتر شفیعی از ابتدای کارش در فضای ادبیات انجام داده، یعنی اولین شعر و متنی که از سن ۱۶ سالگی، سروده و نوشته تا آخرین کارهایی که در گونه ها و ژانرهای مختلف به سرانجام رسانده را در بر می گیرد. همچنین تمام آثاری که دیگران درباره وی نوشته اند؛ از جمله کتاب، پایان نامه، نقد، مقاله و تحقیق. تمام آثاری که از دکتر شفیعی به زبان های دیگر ترجمه شده و تمام کارهایی که ایشان از زبان های دیگر ترجمه کرده هم در این دانشنامه جا دارند.

این پژوهشگر در ادامه گفت: در بخش تئوریک و نظری، انواع یادنامه ها، سوگنامه ها، جشن نامه ها و ... در این شناختنامه جا گرفته اند و درباره استفاده از آن ها در مقدمه ۱۵۰ صفحه ای اثر توضیح داده ام چون مبنای تئوریک دقیقی برای این گونه نوشته ها در کشورمان وجود ندارد ناچار شدم درباره شان توضیح بدهم. در حال حاضر کار نگارش شناختنامه تمام شده و باید ویراستاری اش انجام شود که از کار ویرایش هم یک پنجمش انجام شده است. در حال حاضر دو سال است که مشغول کار روی این شناختنامه، به صورت جمع آوری و تدوین داده ها هستیم.

خادمی کولایی همچنین گفت: این اثر حتما یک نام هنری به عنوان نام اولش خواهد داشت اما فعلا عنوان دومش «شناختنامه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی» است. برای نام اول، چند گزینه وجود دارد که هنوز انتخاب نشده اند. می خواهم با خود دکتر شفیعی هم درباره این اثر صحبت کنم. من ۱۳ سال در دانشگاه شاگرد ایشان بودم و می خواهم جزئیات شناختنامه را با وی در میان بگذارم. درباره ناشر اثر هم قصد دارم آن را به انتشارات سخن بسپارم؛ با توجه به این که ایشان آثارش را به این ناشر چاپ می کند و این اثر هم یک کتاب مرجع خواهد بود. البته اگر این امر میسر نشود، ناشر دیگری برایش در نظر خواهم گرفت.

مولف «فرهنگ شاعران دفاع مقدس» گفت: این اثر بیش از هزار صفحه دارد و شاید در قالب یک کتاب یک جلدی قطور یا دو جلدی به چاپ برسد. امیدوارم این کتاب سال ۹۷ به چاپ برسد.