به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، حسین رجبی، رئیس کمیته امداد شهرستان محلات با بیان اینکه مبلغ وام‌های اشتغال پرداختی به مددجویان در سال ۹۶ به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته، اظهار داشت: طی سال گذشته ۱۵۸ فقره وام اشتغال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان محلات با اعتبار دو میلیارد و ۹۳۲ میلیون تومان پرداخت شد.

وی ایجاد اشتغال از طریق مراکز کاریابی برای مددجویان تحت حمایت را از دیگر اقدامات کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در سال ۹۵ تعداد ۱۲ نفر با اعتبار بیش از هفت میلیون تومان و در سال ۹۶ تعداد ۲۴ نفر با اعتبار بیش از ۹ میلیون تومان توسط مراکز کاریابی مشغول به کار شدند.

رجبی آموزش مددجویان را مهم‌ترین گام در مسیر توانمندسازی عنوان کرد و گفت: در طی سال گذشته ۳۲۲ نفر از مددجویان تحت حمایت از آموزش‌های رایگان با اعتبار ۲۵ میلیون تومان بهره‌مند شدند.

وی در پایان گفت: استعداد سنجی مددجویان، اعطای تسهیلات بانکی، ارائه آموزش‌های تخصصی و نظارت مستمر بر اجرای طرح‌های خودکفایی ازجمله اقدامات کمیته امداد برای کمک به توانمندی مددجویان تحت حمایت است.

پرداخت ۱۸۰ فقره وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد زرندیه

سید شهاب‌الدین کاشی، سرپرست کمیته امداد شهرستان زرندیه نیز گفت: طی سال گذشته ۱۸۰ فقره وام قرض‌الحسنه بااعتبار ۶۱۵ میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت شهرستان زرندیه پرداخت شد.

وی افزود: شرایط پرداخت وام به مددجویان آسان است و اقساط وام به‌صورت ماهیانه از مستمری آن‌ها کسر می‌شود.

کاشی عنوان کرد: طی سال گذشته ۷۱ خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زرندیه از خدمات عمرانی با اعتبار ۱۴۵ میلیون تومان بهره‌مند شدند.

سرپرست کمیته امداد شهرستان زرندیه در پایان گفت: طی سال گذشته یک هزار و ۳۳۶ خانوار تحت حمایت کمیته امداد زرندیه بوده و علاوه بر بهره‌مندی از خدمات ارائه‌شده بیش از ۹۵۰ میلیون تومان نیز به‌عنوان کمک‌معیشت (مستمری) به‌حساب آن‌ها واریز شده است.