به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر دوشنبه در دیدار با شهردار شهرکرد با اشاره به اینکه معرفی ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای توسعه ضروری است، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف از جمله گردشگری، مذهبی، تاریخی و... دارای ظرفیت های و پتانسیل های بسیار زیادی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی بیان کرد: مسئولان باید در مسیر توسعه ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری حرکت کنند.

مسئولان در مسیر توسعه ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری حرکت کنند

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: حفظ وحدت و همدلی زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری باید بیش از گذشته معرفی شود، بیان کرد: برگزاری همایش نکوداشت شهرکرد زمینه ساز توسعه و پیشرفت این شهر می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: در حال حاضر شهرکرد مرکز فارس زبانان، ترک زبانان، بختیاری ها و... و. است و باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: شهرکرد مهد استعداد های بسیار زیادی است که باید این استعداد ها شناسایی شوند و در مسیر بهره گیری از آنها حرکت کرد.