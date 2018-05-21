به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به درخواست وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش حق بیمه شخص ثالث صاحبان تراکتور و کمباین کشور، اظهار داشت:با مساعدت وزیر محترم اقتصاد و رئیس بیمه مرکزی کشور اعضای شورای‌عالی بیمه کشور شب گذشته در آخرین نشست خود با کاهش ۳۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث صاحبان تراکتور و کمباین برای سال ۱۳۹۷ موافقت کردند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: به‌منظور هویت‌دار کردن خودروهای بخش کشاورزی، صدور سند مالکیت برای صاحبان این خودروها، رسمی کردن قردادهای خرید و فروش و نیز مدیریت سوخت مصرفی این خودروها از ابتدای دولت یازدهم تاکنون تعداد تراکتور و کمباین‌های پلاک‌دارشده که تا قبل از این تاریخ حدود ۱۲ هزار دستگاه بوده است به ۱۸۰ هزار دستگاه افزایش یافته است که در همین ارتباط از زحمات و حمایت‌های بخش پلیس راهور نیروی انتظامی کشور تشکر و قدردانی داریم.

بخشنده اظهار امیدواری کرد؛ با شتاب خوبی که این مهم پیدا کرده است، بتوانیم تا پایان برنامه ششم توسعه کشور کلیه تراکتورها و کمباین‌های موجود در بخش کشاورزی کشور که کمتر از ۲۵ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد مانند سایر خودروهای بخش کشاورزی دارای پلاک شوند.