سازمان ورزش شهرداری تهران از تیم ملی فوتسال بانوان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، طی نشستی با حضور ولی‌الله شجاع‌پوریان، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری، فاطمه راکعی، مدیرکل امور بانوان، محمدصادق حسنی، سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران و برخی معاونان و مدیران وی از اعضای تیم ملی فوتسال بانوان و کادر فنی تجلیل شد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این نشست ضمن تبریک افتخارآفرینی بزرگ زنان فوتسالیست کشورمان برای ایران اسلامی، گفت: شما بانوان جوان با حفظ موازین شرعی و تحمل تمامی مشکلاتی که بر سر راه موفقیت داشتید، توانستید بهترین جایگاه را کسب کنید و بر تمام چالش‌ها غلبه کنید.

وی افزود: با توجه به شرایط سختی که برای ورزش بانوان به لحاظ فضای ورزشی و سایر امکانات وجود دارد ارزش کار ایشان و افتخار آفرینی‌های ایشان ارزش بیشتری خواهد داشت و ما می‌دانیم که شما توانایی کسب مدارج بالا در سخت ترین عرصه های بین المللی را دارید.

شجاع پوریان با انتقاد از عملکرد ضعیف رسانه ملی در انعکاس مسابقات بانوان، ابراز امیدواری کرد این مشکل نیز حل شود چرا که انعکاس اخبار مربوط به حوزه ورزش زنان می تواند موجب ایجاد انگیزه در قشر نوجوان و جوان شود تا وارد عرصه ورزش شوند و نیز گوشه‌ای از زحمات ورزشکاران تیم ملی را قدردانی می کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: تمام اماکن ورزشی شهرداری تهران در اختیار شما خواهد بود و ما مفتخریم که در مجموعه‌های ورزشی‌مان میزبان شما عزیزان باشیم؛ ما می‌خواهیم در حمایت از ورزش زنان و زمینه سازی برای رفع مشکلات این حوزه گامی رو به جلو برداریم.

سرپرست سازمان ورزش شهرداری موفقیت بانوان ورزشکار کشورمان در رقابت‌های آسیایی فوتسال را تبریک گفت و اقتدار اعضای تیم ملی در مسابقات آسیایی را ستود.

حسنی با بیان اینکه ورزش زنان با محدودیت‌هایی مواجه است، اظهار کرد: بانوان فوتسالیست کشورمان علی‌رغم تمام مشکلات توانستند با رعایت حجاب اسلامی برسکوی قهرمانی بایستند و به دنیا ثابت کنند که حجاب مانع پیشرفت ایشان نیست و به اعتقاد من اگر حمایت بیشتری از ایشان صورت بگیرد، درخشش بیشتری در سایر میادین ملی خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: من به عنوان سرپرست سازمان ورزش سخنان امروز آقای شجاع‌پوریان را به مثابه یک ابلاغ در سازمان ورزش می‌دانم و اعلام می‌کنم اماکن ورزشی شهرداری تهران در تمام مناطق ۲۲ گانه را دراختیار شما ورزشکاران گرانقدر قرار گیرد تا نقشی در حمایت از ورزشکاران بانوی کشورمان داشته باشیم.