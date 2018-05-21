به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه امروز در مراسم افتتاح پتروشیمی مسجدسلیمان اظهار کرد: دوستان چینی کار خوبی را با ما شروع کردند و امیدوارم که با دست پر راه اندازی این پتروشیمی را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: کار خیلی خوبی شروع شده و این پروژه نماد خیلی چیزها در کشور ایران است؛ اولین نماد این است که محیط کسب و کار در کشور آماده نیست یعنی ۲۰ سال است که اینجا برای انجام یک کار بزرگ تلاش شده و با استانداردهای دنیا باید بین سه تا پنج سال تمام می شد.

رضایی بیان کرد: درس اول این پروژه این است که مسائل فراوان فرهنگی، اجتماعی و حتی شاید به تعبیری سیاسی دست به دست هم داده و وضعیت کشور را برای یک ایستادگی در مقابل ظلم های بزرگی تبدیل کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اینطور نیست که آمریکا بتواند همه درهای دنیا را به روی ایران ببندد؛ ایران از قبل برجام هم با چین دقیق و طبق زمانبندی پیش رفت و وقتی فاز اول آن به بهره برداری برسد، ۳ هزار تن اوره و ۲ هزار و ۵۰۰ تن آمونیاک در روز تولید می شود. در این پروژه نزدیک به ۵ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شد.

رضایی عنوان کرد: یک سرمایه نیمه جان به یک ثروت بزرگی تبدیل می شود؛ ما قادر هستیم ایستادگی کنیم و سرپای خود بایستیم.

وی گفت: به همه گروه های سیاسی در ایران توصیه می کنم که خیلی از نیروهای کارآمد کشور وقت خود را در این بازی های سیاسی تلف نکنند اگر هر کدام باقیات صالحات برای خود می گذاشتند، کشور گلستان می شد.

رضایی گفت: دولت آمریکا یک بار دیگر تصمیم گرفته که با ملت ایران زورآزمایی کند و در این ۴۰ سال اخیر چندمین بار است که از رو نمی روند و خجالت نمی کشند و از شکست های پی در پی خود عقب نشینی نمی کنند. آقای ترامپ نمی داند که ملت ایران دست خالی در مقابل صدام با کلی حمایت توانست پیروز شود.

وی بیان کرد: ترامپ، جنگ اقتصادی را دوباره به راه انداخته در حالی که نمی تواند جنگ نظامی راه بیندازد. وی در مقابل اروپا، چین و روسیه و همه یک تنه ایستاده و از برجام خارج شده و به توصیه های آنها هم گوش نمی دهد. می گویند ترامپ می خواهد پلیس اقتصادی دنیا شود اما ما اجازه این کار را نمی دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: با این وضعیت مصرفی کشور، حتی اگر جنگ اقتصادی هم نباشد به جایی نمی رسیم چه رسد به اینکه ما مقابل یک جنگ اقتصادی هم باشیم.هدف اول این جنگ اقتصادی ناامیدی است و بعد اینکه می خواهند اعتماد مردم ایران را به خود و نظام از بین ببرند. هدف اساسی آنها گرفتن امید از مردم ایران و سلب اعتماد است؛ می خواهند مردم ایران نسبت به آینده مأیوس شوند.

با حرف نمی توان پیروز شد

رضایی تصریح کرد: با حرف تنها نمی شود، پیروز شد و تنها با صحبت کردن نمی توان امیدآفرینی کرد. باید در عمل هم به مردم نشان دهیم؛ اعتماد مردم را باید به خودشان جلب کنیم و دست از این قوم گرایی ها در تبلیغات، صدا و سیما و رسانه ها برداریم.

وی افزود: در کنار امیدآفرینی با سخنرانی و گفتگو باید دست به اقدامات عملی بزنیم؛ یعنی ملت ببینند اقدامات جدی می شود. دولت و نظام بودجه معینی دارد و ممکن است در آینده فروش نفت از دو میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کند و البته در حال حاضر جنگ روانی راه انداخته اند و این بحثی که در کشور راه افتاده تا بودجه استان ها را کاهش دهند اصلا صحیح نیست و درآمد ایران از نظر ریالی خیلی تغییر زیادی نخواهد کرد ولی مسئله این است که بودجه نظام و دولت محدود است و باید برای ایجاد ثروت عظیم میدان را برای حضور مردم به خصوص جوانان باز کنیم.

رضایی گفت: امروز هر کسی بتواند یک صنعت و کارآفرینی ایجاد کند، یک نوآوری و ابتکار به خرج داده که قداست آزادی خرمشهر را دارد. امروز تلاش، فداکاری، ابداع، اختراع از جمله نیازهای کشور است که با آن می توان آمریکا را شکست داد و در این جبهه می توانیم پوزه آمریکا را به خاک بمالیم. ترامپ یک درسی از ملت ایران خواهد گرفت که در تاریخ آمریکا خواهند گرفت که ایرانی ها نه تنها مرد جنگ و ایستادگی هستند بلکه مرد تلاش، فداکاری و اقتصاد و کار هم هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملت ایران در بخش اقتصاد راه نیفتاده ولی اگر راه بیفتد طی ۱۰ سال جزو ۱۰ تا ۱۲ کشور اول دنیا می شویم؛ ملت ایران اقیانوسی است که در شرایط عادی کاملا این آب طغیان می کند و کشتی های بزرگ باید لنگر بیندازند، ترامپ که قایق کوچکی است و این طوفان عظیم آن را با خود خواهد برد.