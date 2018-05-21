به گزارش خبرنگار مهر، فرامند هاشمی زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران در شهرستان مسجدسلیمان اظهار کرد: فرودگاه مسجدسلیمان یک فرودگاه نظامی است و باید به یک فرودگاه عمومی و مسافری تبدیل شود. کارهای بسیار بزرگی در حدود دو سال قبل شروع شده و تعریض و نوسازی باند انجام شده است تا این فرودگاه مناسب برای فرود هواپیمای مسافربری و عمومی شود.

وی افزود: موافقتنامه ای بین استانداری، هوانیروز و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبادله شد که این فرودگاه را در اختیار شهر قرار دهند تا استفاده عمومی و مسافربری از آن انجام شود.

هاشمی زاده تصریح کرد: البته باید سالن ها و ترمینال های مسافربری عمومی پذیرش مسافر در آن احداث شود؛ قراداد احداث این ترمینال ها منعقد شده ولی به دلیل یک سری ناهماهنگی ها وقفه ای برای بهره برداری آنها شکل گرفت.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: خوشبختانه مجددا این وقفه رفع شده و تا ساخت آن ترمینال ها از ترمینال موجود نظامی برای پذیرش مسافر استفاده می شود و اکنون هفته ای یک پرواز برقرار می شود و بستگی به نوع و تعداد تقاضا بیشتر خواهد شد.