حجت الاسلام سیدمحمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اظهارداشت: پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی روز چهارشنبه با حضور مقامات کشوری و استانی در ارومیه تشییع می شود.

وی با بیان اینکه تنها ساعاتی از درگذشت مرحوم حجت الاسلام حسنی می گذرد ادامه داد: هنوز جزییات دقیق تشییع و مراسم خاکسپاری مشخص نیست و فردا طی نشست با حضور استاندار آذربایجان غربی، امام جمعه ارومیه و جمعی از مسئولان استان در این خصوص هم اندیشی خواهد شد.

حجت الاسلام فخری با اشاره به اینکه هم اکنون تنها زمان تشییع پیکر حجت الاسلام مرحوم حسنی روز چهارشنبه مشخص است گفت: پس از برگزاری نشست فردا جزییات دقیق مراسم خاکسپاری و مراسم ترحیم امام جمعه سابق ارومیه اطلاع رسانی می شود.



در عین حال بیت مرحوم حجت الاسلام حسنی اعلام کرد ، پیکر آن مرحوم روز چهارشنبه دوم خرداد ماه از میدان انقلاب به سمت مصلای امام خمینی(ره) تشییع می شود و بنا بر توصیه ایشان، محل دفن آن مرحوم ایوان مصلای امام خمینی(ره) خواهد بود.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی امام جمعه سابق ارومیه ساعاتی پیش در بیمارستان امام رضا (ع) به دلیل کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

وی غلامرضا حسنی متولد ۲۹ تیر ۱۳۰۶ در بزرگ‌آباد ارومیه بود و تا ۲۴ دی ۱۳۹۲ نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعهٔ شهر ارومیه بود.

۱۴ فروردین ۱۳۹۰ و در جلسه اعضای هیئت دولت، مرحوم حجت الاسلام حسنی «نشان درجه یک شجاعت» را از محمود احمدی‌نژاد دریافت کرد.

این نشان به‌خاطر سوابق مبارزاتی حسنی پیش از انقلاب ۵۷، مبارزات مرزی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب و حضور در جنگ ایران و عراق به او داده شده‌است.