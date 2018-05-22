سالار عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اقدام اخیر بیمه تامین اجتماعی در کسر ۱۶.۷ درصد حق بیمه از قرارداد هنرمندان برای هر نوع اجرای برنامه توضیح داد: اخیرا مبالغی از قراردادهای هنرمندانی که می خواهند هر نوع برنامه هنری اجرا کنند، کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز می شود که مشخص نیست بر چه اساس و برای ارایه چه خدماتی است به همین دلیل هنرمندان توقع دارند این مساله با همکاری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هر چه زودتر مشخص و حل شود.

وی در پایان تصریح کرد: کسر سهم بیمه تامین اجتماعی از بودجه‌ حمایتی بخش هنر است به همین دلیل لازم است در اقدام اخیر بازنگری شود و هر چه زودتر موضوع توسط مسئولان به سرانجام مناسبی برسد.

پیش از این نیز حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی از اقدام سازمان تامین اجتماعی در راستای کسر مبالغی از قراردادهای هنرمندان انتقاد کرده و گفته بود: «حدود دو سال پیش، ما به طور ناگهانی با پدیده‌ای مواجه شدیم که برای همه جامعه هنری و هنرمندان شوک آور بود. ما یک‌باره دیدیم که در قراردادها اعداد عجیب و غریبی به نام بیمه اضافه شده است که درصد بهت‌آوری دارد.»

وی با بیان اینکه این مبلغ بین ۱۶ تا ۴۰ درصد قرارداد هنرمندان است، توضیح داده بود: «از آن زمان تا امروز این طرح اجرا شده و مسئولان تأمین اجتماعی نیز بر اجرای آن اصرار دارند، اما مساله اینجاست که هیچ توجیه و تشریح وضعیتی برای این مبالغ ارایه نمی‌شود تا هنرمند بداند که این اعداد را برای چه چیزی پرداخت می‌کند و ما به ازای آن چه خدماتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنان ارایه می‌شود. به هر حال هنرمندی که قرار است دو ساعت برنامه‌ای را روی سن اجرا کند و برود چرا به این بیمه نیاز دارد؟ این در حالی است که همه هنرمندان ما در مراکز مختلفی مانند مؤسسات آموزشی، فرهنگی و هنری خود یا زیرمجموعه صندوق اعتبار هنر بیمه تأمین اجتماعی هستند و حق بیمه پرداخت می‌کنند. حال مسئولان پاسخ بدهند این پرداخت‌ها چه توجیهی دارد؟ در ازای این مبلغ چه چیزی پوشش داده می‌شود؟ آیا این مبلغ بیمه حوادث است یا خدمات دیگری را شامل می‌شود. لازم است که مسئولان این مشکلات را رفع کنند.»