مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، علیرضا عبداللهی نژاد را به سمت «مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم» منصوب کرد.

در بخش هایی از این حکم آمده است:

امید است با اتکال به خداوند متعال و با توجه به نقش و اهمیت جایگاه خطیر روابط عمومی در دنیای ارتباطات، اطلاع رسانی، ارتباط مستمر با مردم و مسئولین و رسانه ها در راستای پاسخگویی به مردم و نقش مهم و بی بدیلی که آن اداره کل در پیشبرد و اجرای راهبردها و برنامه های تبلیغاتی دولت محترم تدبیر و امید برعهده دارد، با همکاری و هماهنگی با کلیه معاونان و مدیران و همکاران وزارتخانه در اطلاع رسانی به موقع فعالیت های انجام شده توسط دانشگاهیان بویژه در حوزه توسعه علمی کشور و امور فرهنگی موفق و موید باشید.

عبداللهی نژاد پیش از این مسئولیت سرپرستی اداره کل روابط عمومی وزارت علوم را از شهریورماه سال ۱۳۹۶ برعهده داشته است. دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات این دانشگاه است.

عبداللهی نژاد همچنین دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی در زمینه روزنامه نگاری و علوم ارتباطات در مجله های علمی داخل و سمینارهای داخل و خارج از کشور است و کتاب «ارتباطات سیاسی» را زیر چاپ دارد.

از سوابق وی می توان روزنامه نگاری و مترجمی اخبار در رسانه های کشور همچون خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و روزنامه های انتخاب و ایران دیلی اشاره کرد.

وی، مسئولیت های علمی و آموزشی دیگری همچون معاونت آموزش و پژوهش دانشکده خبر، معاونت اداری، مالی و دانشجویی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و نیز عضویت در شورای انتشارات این دانشگاه را نیز در کارنامه سوابق خود دارد.

عبدالهی نژاد همچنین عضو کارگروه بازنگری رشته «روزنامه نگاری پزشکی» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و استاد مدعو این دانشگاه است.