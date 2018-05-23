خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حبیب عیدزاده: با گرم شدن هوا در شهرستان میناب مهمان ناخوانده تابستانهای داغ این شهرستان بار دیگر جنگل ها و باغ های این شهرستان را تهدید کرد به طوری که از ابتدای هفته تا کنون با وقوع چند آتش سوزی در روستاهای میناب درختان زیادی نابود شده اند.

این آتش سوزی ها در این موقع از سال با گرمتر شدن هوا تداوم دارد و خسارات زیادی را به باغداران تحمیل می کند، تجهیزات و امکانات آتش نشانی یکی از نیازهای مهم برای مهار و خاموش کردن آتش در باغ ها و مزارع کشاورزی است که تا کنون ظاهرا نسبت به این موضوع غفلت شده است.

خسارت به ۱۰ هکتار از نخیلات در روستای «سرکنتان» میناب

علی مهرانی، بخشدار بخش مرکزی شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متاسفانه با شروع فصل تابستان و گرمای شدید در این منطقه هر ساله شاهد آتش سوزی هایی در باغ ها و جنگل های این شهرستان هستیم که خساراتی را نیز در پی دارد.

مهرانی گفت: در آتش سوزی روستای «سرکنتان» از توابع بخش مرکزی که حدود ساعت ۱۲ ظهر به وقوع پیوست به محض اطلاع با اکیپی به محل اعزام تا از وضعیت آتش سوزی در جریان کامل بوده و بتوانیم اقدامات لازم را جهت مقابله با آتش انجام دهیم.

بخشدار بخش مرکزی عنوان کرد: حجم آتش سوزی در آن موقع به حدی وسیع بود که با پیگیری های انجام شده پنج دستگاه ماشین آتش نشانی از میناب و شهر تیرور و پایگاه آتش نشانی در روستاهای دهو کریان در محل برای خاموش کردن آتش حاضر شدند.

مهرانی گفت: باتوجه به اینکه وزش باد همزمان با آتش بود، برای جلوگیری از رسیدن آن به روستا و منازل مسکونی در خواست دو دستگاه لودر جهت بازگشایی میان درختان شدیم که به محض اطلاع به محل اعزام و از رسیدن آتش به منازل مسکونی جلوگیری شد.

مهرانی عنوان داشت: در این آتش سوزی که بیش از شش ساعت برای مهار آن طول کشید به بیش از ۱۰ هکتار از نخیلات خسارت و حدود ۴۰۰ نفر نخل در آتش سوخت که برای میزان کامل خسارت وارد شده از کارشناسان جهاد کشاورزی خواسته شد تا با حضور در محل برآورد خسارت را اعلام کنند.

سه آتش سوزی در کمتر از یک هفته در باغ های میناب به قوع پیوسته است

مهرانی با اشاره به آتش سوزی های اخیر در روزهای ابتدای هفته گفت: تا کنون سه آتش سوزی گسترده در کمتر از یک هفته در باغهای شهرستان میناب به وقوع پیوسته است که درختان و نخلیلات زیادی در آتش سوخته است.

بخشدار مرکزی با بیان اینکه یک پایگاه آتش نشانی جوابگوی آتش سوزی های شهرستان نخواهد شد گفت: همه تمهیدات لازم را در جلسه با مسئولان مربوطه و فرماندار ویژه شهرستان میناب مطرح کرده تا بتوان جهت راه اندازی و تجهیز پایگاه شماره دوم آتش نشانی اقدامات لازم انجام شود.

خسارت ۸۰۰میلیون تومانی به باغ ها در آتش سوزی های اخیر

رئیس جهاد کشاورزی میناب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: آتش سوزی های اخیر در باغها ومراتع شهرستان میناب سبب شده است که بیش از ۱۳.۵ هکتار از اراضی زیر کشت در آتش بسوزد وازبین برود وخسارات زیادی را به باغداران وارد کند.

محمد سالاری گفت: میزان خسارت وارد شده اولیه در آتش سوزی های اخیر در میناب به باغداران این شهرستان بیش از ۸۳۵میلیون و۸۰۰هزار تومان است که کارشناسان جهاد کشاورزی در حال بررسی دقیق تر آن هستند.

سالاری عنوان داشت: در این آتش سوزی ها به۹۶تن محصول بر روی درختان خسارت وارد شده واز بین رفته است.

رئیس جهاد کشاورزی با بیان اینکه این خسارات بیشتر در باغهای روستاهای شهوار قدیم، جانشینی و کلو است گفت: در این آتش سوزی ها دو هکتار انبه، ۸.۵هکتار نخل و بیش از ۲.۵ هکتار لیمو ترش و لیمو شیرین نابود و در آتش سوخته است.

سالاری بیان داشت: آتش سوزی روز گذشته در روستای سرکنتان هنوز برآورد خسارت نشده که کارشناسان این اداره برای بررسی به محل اعزام می شوند.