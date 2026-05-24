به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارعی، بخشدار تیاب اظهار کرد: جنگل ها و باغات بین روستای سبهتی و حاجی آباد حدود ۲۰ هکتار است که قسمتی از آن در محدوده روستای سبهتی دچار حریق شد.

زارعی ضمن تشکر از پیگیری های معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب در این خصوص افزود: با همکاری برخی دهیاران و آتش نشانی روستای کلاهی و شهرداری میناب و همچنین ۳ دستگاه لودر بخش خصوصی فعال در بخش، این آتش سوزی بدون هیچ‌ گونه خسارت جانی و حتی آسیب به منازل مسکونی مهار شد .

بخشدار تیاب با تاکید بر پاکسازی اطراف منازل و باغات توسط باغداران و دستگاهای مربوطه خاطر نشان کرد: در آتش سوزی روستای سبهتی حدود ۴ هکتار از جنگل های شامل درختان خودرو و قسمت های از ۴ باغ نخیلات، لیمو و انبه دچار حریق شد که با فعالیت پنج تیم از بخش خصوصی متشکل از یک دستگاه لودر از پیمانکار راهداری و حمل و نقل جاده ای، ۲ دستگاه لودر افراد محلی، شوراها و دهیاران و آتش نشانان دهیاری کلاهی و شهرداری میناب، باغداران و گروه پشتیبانی تامین آب از میناب رود و دهیاری تیاب با فعالیت ۴ ساعته مهار و کنترل شد .

عیسی زارعی در پایان با توجه به نزدیک بودن حریق به منازل مسکونی بر اهمیت جان و مال مردم در مقابل حوادث، تشریح کرد: با توجه به بارندگی های زمستان گذشته، پیش بینی بروز آتش سوزی شده بود و به دهیاران مربوطه در مورد اقدامات پیشگیرانه مواردی تاکید شده بود و در ادامه نیز با باغداران و افراد سهل انگار بصورت قانونی برخورد می شود.