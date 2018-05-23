لزوم مهار فارغ التحصیلان مازاد بر ظرفیت مقطع دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر در نشست خبری عصر چهارشنبه خود با خبرنگاران در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص متناسب نبودن میزان پذیرش هیئت علمی به نسبت روند رو به رشد متقاضیان، اظهار کرد: کشورما از نظر جذب هیئت علمی در مرحله مطلوبی نیست و فرآیند جذب هئیت علمی باید اصلاح و چابک سازی شود و سرعت جذب افزایش پیدا کند.

معاون وزیر علوم علی رغم پذیرش این اشکال، به تعداد متقاضیان بیش از حد نیاز اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی متقاضیان جذب در هیئت علمی بیش از حد نیاز است و بر حسب آخرین آمار، سالیانه بیش از ۲۰ هزار نفر در مقطع دکتری فارغ التحصیل می شوند که در مقابل ظرفیت دانشگاه های کل کشور سه تا چهار هزار و در بهترین حالت پنج هزار نفر است.

وی ادامه داد: با مقایسه تعداد فارغ التحصیلان مقطع دکتری به ظرفیت کل دانشجویان حدود ۱۵ هزار نفر مازاد ظرفیت برای جذب در هیئت علمی وجود دارد که این ظرفیت مازاد باید در آموزش عالی مهار شود.

شریعتی نیاسر استفاده از ظرفیت علمی فارغ التحصیلان دکتری در فضاهایی به جز فضای دانشگاه را به عنوان بهترین راهکار در شرایط فعلی مطرح کرد و گفت: می توان در حوزه های پژوهش و در واحد های صنعتی شاخص های تشویقی را برای استفاده از ظرفیت علمی فارغ التحصیلان دکتری تعریف کرد.

وی به بازار کار فارغ التحصیلان مراکز آموزش علمی هم اشاره کرد و یاد آور شد: آموزش عالی متولی بحث اشغال نیست اما می تواند کمک کند تا جهت گیری شغل برای دانش آموختگان اصلاح شود.

معاون آموزشی وزیر علوم خارج از مدار کردن رشته هایی که ظرفیشان تکمیل شده است را به عنوان یک راهکار مطرح کرد و گفت: باید سازوکاری اتخاذ شود که برخی رشته ها که ظرفیت آنها تکمیل شده است به تدریج از مدار خارج شوند تا ظرفیت ها کنترل شود.

تعریف کد رشته متناسب با نیاز بازارکار دیگر راهکار برای رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه است که توسط معاون وزیر علوم مطرح شد .

شریعتی نیاسر در این رابطه اظهار کرد: تلاش می شود با وزارتخانه ها و دستگاه هایی همچون وزارت نفت، صنعت و معدن، کشور و کشاورزی گفت وگو شود تا پیش نیاز بازار بر اساس نظر آنها تعریف شود و ظرفیت ها بدون توجه به نیاز بازار در نظر گرفته نشوند.

معاون وزیر علوم به تعطیلی برخی واحدهای دانشگاه آزاد که سوال یکی از خبرنگاران بود نیز پرداخت و بیان کرد: دانشگاه های آزاد واحد مستقل تحت ضوابط آموزش عالی است که می توانند نسبت به تعطیلی یا ادغام واحدها و رشته های خود به طور مستقل تصمیم گیری کند و وزارت علوم نیز به جز در مواردی که احساس شود حقی ضایع شده است، دخالت نمی کند.

به روز نبودن و نیاز به توسعه واحدهای کتابخانه ای دانشگاه ها دیگر پرسشی بود که توسط خبرنگار مهر مطرح شد وی در این خصوص نیز اظهار کرد: برای غنا و تجهیز کتابخانه های اعتبار ویژه ای تعریف نمی شود و این امر باید با مدیریت اعتبارات دانشگاه انجام شود.

شریعتی نیاسر هدر رفت سرمایه و نبود هم افزایی میان دانشگاه ها و مراکز علمی در مناطق را مهمترین مانع برای رفع نشدن این مشکل دانست و افزود: باید هم افزایی ها و مدیریت سرمایه افزایش یابد به نحوی که از طریق هم افزایی میان دانشگاه های منطقه، خلا منابع کتابخانه ای رفع شود.

وی همچنین استفاده بیشتر از ظرفیت کتابخانه های مجازی را راهکاری موثر برای توسعه واحدهای کتابخانه ای دانشگاه های کشور دانست.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه به وضعیت تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با توجه بی ثباتی مواضع سیاسی آمریکا و کشورهای اروپایی در مقابل ایران اشاره کرد و گفت: در مورد دانشجویان که خارج از کشور در حال تحصیل هستند شرایط همچون گذشته ادامه می یابد و در خصوص دانشجویانی که قصد دارند دوران دانشگاهی را خارج از کشور بگذرانند نیز این استقبال از سوی وزارت علوم وجود ندارد و ترجیح داده می شود با توجه به توان علمی کشور دانشجویان در داخل کشور تحصیلات علمی خود را ادامه دهند.

وی یه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز اشاره کرد و گفت: از دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر انتظار می رود رشته های مرتبط با بحث دریا را آموزش دهد. همچنین تعامل مناسبی با دستگاه های مرتبط منطقه داشته باشد و به عبارتی مشکلات به صورت خودجوش رفع شود و هرجا نیاز به پشتیبانی وجود داشته باشد از این دانشگاه حمایت خواهد شد.