جزء خوانی قرآن کریم در ۱۱ منطقه شهری و روستایی شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی جزایری اصل پیش ظهر امروز در جمع مربیان قرآنی اظهار کرد: مراسم جزء خوانی قرآن کریم با همکاری روحانیون اعزامی و مدیران مراکز و موسسات قرآنی در شادگان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در ایّام ماه مبارک رمضان سال جاری بیش از ۱۱ محفل جزء خوانی قرآن کریم در مساجد سطح شهرستان شادگان درحال برگزاری هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی شادگان گفت: در این طرح هر روز علاقه مندان به کلام آسمانی وحی یک جزء از قرآن را قرائت می کنند و آموزش های قرآنی را فرا می گیرند.

وی با بیان اینکه باید از فرصت‌های نورانی ماه مبارک رمضان نهایت استفاده برد، اظهار کرد: بد به حال کسی که ماه رمضان از فرصت بخشیده شدن استفاده نکند.

حجت‌الاسلام جزایری اصل در پایان ماه رمضان را ماه توبه و استغفار دانست و گفت: بیاییم در این ماه از گناهان گذشته خود توبه کنیم و بدانیم اگر توبه‌هایمان واقعی و عملی باشد، خداوند متعال نیز قلم عفو بر آن‌ها خواهد کشید.