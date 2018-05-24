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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان عنوان کرد:

جزء خوانی قرآن کریم در ۱۱ منطقه شهری و روستایی شادگان

جزء خوانی قرآن کریم در ۱۱ منطقه شهری و روستایی شادگان

شادگان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شادگان از برگزاری جلسه جزء خوانی قرآن کریم در ۱۱ منطقه شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی جزایری اصل پیش ظهر امروز در جمع مربیان قرآنی اظهار کرد: مراسم جزء خوانی قرآن کریم با همکاری روحانیون اعزامی و مدیران مراکز و موسسات قرآنی در شادگان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: در ایّام ماه مبارک رمضان سال جاری بیش از ۱۱ محفل جزء خوانی قرآن کریم در مساجد سطح شهرستان شادگان درحال برگزاری هستند.

رئیس تبلیغات اسلامی شادگان گفت: در این طرح هر روز علاقه مندان به کلام آسمانی وحی یک جزء از قرآن را قرائت می کنند و آموزش های قرآنی را فرا می گیرند.

وی با بیان اینکه باید از فرصت‌های نورانی ماه مبارک رمضان نهایت استفاده برد، اظهار کرد: بد به حال کسی که ماه رمضان از فرصت بخشیده شدن استفاده نکند.

حجت‌الاسلام جزایری اصل در پایان ماه رمضان را ماه توبه و استغفار دانست و گفت: بیاییم در این ماه از گناهان گذشته خود توبه کنیم و بدانیم اگر توبه‌هایمان واقعی و عملی باشد، خداوند متعال نیز قلم عفو بر آن‌ها خواهد کشید.

کد مطلب 4305193

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