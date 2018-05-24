حمله موشکی به فرودگاه نظامی حمص سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در فرودگاهی در حومه استان حمص سوریه خبر دادند.

طبق اعلام منابع خبری، فرودگاه نظامی «الضبعه» در ریف جنوبی استان حمص حمله موشکی شده است.

منابع خبری به نقل از یک منبع نظامی اعلام کردند که پدافند موشک سوریه با این حمله به مقابله پرداخته و مانع از تحقق اهداف این حمله شده است.

این دومین حمله به مواضع دولت و ارتش سوریه طی کمتر از ۲۴ ساعت اخیر بوده و پیش از این جنگنده‌های ائتلاف آمریکا به مواضع ارتش سوریه در دیرالزور حمله کرده بودند.

این تجاوز جدید همزمان با شکست های پی در پی گروه های تروریستی در مقابل ارتش سوریه که اطراف دمشق را از تروریست ها پاکسازی شده است، صورت گرفت.

همچنین ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نیز بامداد پنجشنبه برخی پایگاه های ارتش سوریه را در حومه جنوب شرقی دیروز الزور هدف قرار داد و این اقدام در حمایت آشکار از گروه تروریستی داعش که ارتش سوریه توانسته بود عناصر این گروه را در منطقه المیادین درهم بکوبد، صورت گرفته است.