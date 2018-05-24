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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱:۲۸

با اجماع آراء مجلس نمایندگان؛

اعلام جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره آمریکا ممنوع شد

اعلام جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره آمریکا ممنوع شد

مجلس نمایندگان آمریکا با اجماع آرا متممی را به لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۱۹ اضافه کرد که در آن هرگونه اعلام جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره آمریکا ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فشارهای بین‌المللی به آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ ادامه دارد، قانونگذاران آمریکایی هرگونه اعلام جنگ احتمالی به ایران را منوط به مجوز کنگره آمریکا کردند.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا متم و اصلاحیه‌ای را به قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا سال ۲۰۱۹ که همان لایحه بودجه دفاعی این کشور است اضافه کردند و در آن اعلام جنگ به ایران بدون مجوز کنگره آمریکا را غیرقانونی اعلام و آن را ممنوع کردند.

این متمم که مورد حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه قرار گرفت و با اجماع به تصویب رسید، «کیت الیسون»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت برخی دیگر از نمایندگان پیشنهاد و ارائه داده بود.

الیسون نماینده دموکرات کنگره از ایالت «مینه سوتا» پس از تصویب این متمم اعلام کرد: «تصویب با اجماع آرای این متمم فراحزبی، یک مقابله قوی و زمان‌مند در برابر خروج دولت ترامپ از توافق (هسته‌ای) ایران و لفاظی خصمانه آن است».

اقدام کنگره آمریکا در تصویب این متمم در حالی صورت گرفته که دولت ترامپ علی رغم حمایت‌های بین‌المللی از برجام از این توافق خارج شد و در حال فشار بر متحدان اروپایی به منظور همراه کردن آنها جهت فشار بر ایران برای مذاکره بر سر «یک توافق جدید» است.

کد مطلب 4305456

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