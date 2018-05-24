اعلام جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره آمریکا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فشارهای بین‌المللی به آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ ادامه دارد، قانونگذاران آمریکایی هرگونه اعلام جنگ احتمالی به ایران را منوط به مجوز کنگره آمریکا کردند.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا متم و اصلاحیه‌ای را به قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا سال ۲۰۱۹ که همان لایحه بودجه دفاعی این کشور است اضافه کردند و در آن اعلام جنگ به ایران بدون مجوز کنگره آمریکا را غیرقانونی اعلام و آن را ممنوع کردند.

این متمم که مورد حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه قرار گرفت و با اجماع به تصویب رسید، «کیت الیسون»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت برخی دیگر از نمایندگان پیشنهاد و ارائه داده بود.

الیسون نماینده دموکرات کنگره از ایالت «مینه سوتا» پس از تصویب این متمم اعلام کرد: «تصویب با اجماع آرای این متمم فراحزبی، یک مقابله قوی و زمان‌مند در برابر خروج دولت ترامپ از توافق (هسته‌ای) ایران و لفاظی خصمانه آن است».

اقدام کنگره آمریکا در تصویب این متمم در حالی صورت گرفته که دولت ترامپ علی رغم حمایت‌های بین‌المللی از برجام از این توافق خارج شد و در حال فشار بر متحدان اروپایی به منظور همراه کردن آنها جهت فشار بر ایران برای مذاکره بر سر «یک توافق جدید» است.