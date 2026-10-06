به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید در این ستاد، حمایت از واحدهای دانش‌بنیان و فناور و استفاده دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی استان از ظرفیت این شرکت‌هاست.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در همه بخش‌های اقتصادی استان توسعه یابد، افزود: این اقدام ضمن افزایش ارزش افزوده تولیدات، مدیریت منابع آب و انرژی را نیز با بهره‌وری بیشتری روبه‌رو می‌کند.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت بالای استان در بخش کشاورزی بیان کرد: در جریان سفر معاون علمی رئیس‌جمهور، اردبیل به‌عنوان پایلوت هوشمندسازی کشاورزی مطرح شد و در همین راستا ۲۸ طرح دانش‌بنیان برای شرکت‌های کشت و صنعت استان آماده شده است.

امامی یگانه ادامه داد: باید از این ظرفیت برای حرکت تولیدات کشاورزی استان به‌سمت تولیدات دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین بهره گرفت.

وی ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات، استفاده از روش‌های نوین و فناورانه در تولید و توسعه مبارزه بیولوژیک را از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه‌های دانش‌بنیان استان اردبیل عنوان کرد.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دانش‌بنیان در استان باید با جدیت دنبال شود، بیان کرد: باید ارتباط نزدیکی میان واحدهای اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شکل بگیرد.

امامی یگانه تأکید کرد: هدف این است که با محوریت اقتصاد دانش‌بنیان، ظرفیت فناوری در بخش‌های مختلف تولید و خدمات استان به‌کار گرفته شده و از این ظرفیت برای افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر استفاده کنیم.

گفتنی است در پایان این نشست از ۲ سامانه فناورانه و مبتکرانه فدا و سانفا رونمایی و با حضور استاندار اردبیل از طراحان ایده‌های مبتکرانه پارک علم و فناوری استان تجلیل شد.