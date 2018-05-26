اتصال همه صنایع به شبکه گاز در دستور کار/حامی تولید داخل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا صدیقی با بیان اینکه امروز هیچ صنعتی در کشور بدون دسترسی به گاز طبیعی شکل نمیگیرد، گفت: نیاز صنایع به گاز طبیعی تا جایی است که همه نیروگاهها، پتروشیمیها و دیگر صنایع، بخش عمده خوراک مورد نیاز خود را از شبکه گاز کشور دریافت میکنند.
وی با اشاره به این که شرکت ملی گاز ایران در چهار دهه اخیر، بیش از ۴۰ برابر ظرفیت پالایش، شبکه انتقال و توزیع گاز را افزایش داده است، گفت: شرکت ملی گاز به بزرگترین تأمینکننده انرژی در کشور بدل شده است، این در شرایطی است که همه ساله شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در حوزه تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور هستیم و این روند فزاینده در پنج سال اخیر ادامه داشته است. افزون بر این، در سالهای اخیر، روند تامین گاز نیروگاههای کشور سیر صعودی داشته و مصرف بیشتر گاز طبیعی در بخش نیروگاهی، در واقع، به معنی جایگزینی این انرژی پاک با سوختهای مایع و انتشار کمتر آلاینده در هوای کلانشهرها و برخورداری از محیط زیستی پاک برای همه شهروندان است.
صدیقی با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز، اتصال همه صنایع کشور به شبکه گاز طبیعی را در دستور کار قرار داده، اظهار کرد: بر این اساس سهم فرآوردههای نفتی در سبد سوخت صنایع به کمترین میزان میرسد که این اقدام، شرکت ملی گاز را به یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی حامی محیط زیست در سطح ملی تبدیل میکند.
مدیر برنامهریزی شرکت ملی گاز، مقدار گازرسانی روزانه به نیروگاهها و صنایع در سال گذشته را به ترتیب ۱۸۵ و ۱۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و ادامه داد: گازرسانی به صنایع سبب رونق کسبوکار ایرانی میشود. ما همواره از بزرگترین حامیان تولیدات و توانمندیهای ایرانی بودهایم و در سال جدید که با تدبیر مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، شرکت ملی گاز ایران همچنان راهبرد خود در حمایت از تولیدات و پیمانکاران توانمند داخلی را با قوت افزونتر ادامه خواهد داد.
وی از شرکت ملی گاز ایران به عنوان یک شرکت توسعهای یاد کرد که بخش عمده نیازهای خود در زمینه تجهیزات را با تکیه بر تولید ملی تامین میکند و اجرای طرحها را با اعتماد بر توان صدها سازنده و پیمانکار ایرانی به سرانجام میرساند.
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