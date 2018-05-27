توسعه دانشگاه شریف در ۳ پردیس/ از منطقه ۲۲ تا قلعه حسن خان

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پردیس اصلی این دانشگاه قرار است تا میدان تیموری و خیابان شیخ فضل الله نوری توسعه یابد.

وی افزود: این طرح پیشرفت خوبی داشته و در صورتی که سه خانه خریداری شود طرح توسعه دانشگاه به سمت میدان تیموری تکمیل می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: تا خیابان شیخ فضل الله نیز برخی زمین ها خریداری شده اما بخش اعظمی از زمین ها باقی مانده است که این امر نیازمند بودجه است.

فتوحی خاطرنشان کرد: ساختمان آموزش دانشگاه در زمین های تازه خریداری شده در شمال دانشگاه قرار گرفته بنابراین با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی درحال برنامه ریزی هستیم تا راهی برای عبور و مرور راحت دانشجویان از این مکان به پردیس اصلی فراهم کنیم.

وی افزود: پردیس مرکزی دانشگاه حدود ۱۴ و نیم هکتار است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: برنامه داریم بخشی از فعالیت های فناورانه و محل استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاه را به پردیس منطقه ۲۲ دانشگاه منتقل کنیم.

فتوحی ادامه داد: این زمین حدود ۴۰ هکتار است که با شرکتی صحبت شده و قرار است برنامه توسعه دانشگاه تحت عنوان پردیس فناوری در این منطقه احداث شود.

وی عنوان کرد: همچنین دانشگاه زمینی در منطقه قلعه حسن خان دارد که قرار است این زمین نیز به پردیسی برای فعالیت های تجاری سازی تبدیل شود.