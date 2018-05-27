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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

حضور انیمیشن های کوتاه ایرانی در جشنواره انیماموندی برزیل

حضور انیمیشن های کوتاه ایرانی در جشنواره انیماموندی برزیل

انیمیشن‌های کوتاه «آدم خانگی»، «هیچکس»، «رنگارنگ» و «روبی و جوجه‌ها» در بخش مسابقه و «آقای گوزن» در بخش خارج از مسابقه جشنواره انیمیشن انیماموندی نمایش داده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین دوره جشنواره انیمیشن انیماموندی انیمیشن‌های کوتاه «آدم خانگی» به کارگردانی مرضیه ابرارپایدار را در بخش مسابقه فیلم کوتاه به نمایش درمی آورد.

همچنین «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی، «رنگارنگ» به کارگردانی نگار حلیمی و «روبی و جوجه‌ها» به کارگردانی بابک و بهنود نکویی در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه برای کودکان و «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موسوی در بخش خارج از مسابقه پانارومای بین‌الملل انیماموندی حضور دارند.

بیست و ششمین دوره جشنواره انیمیشن انیماموندی در تاریخ ۱۸ تا ۲۳ جولای در شهر ریودوژانیرو و در تاریخ ۲۶ تا ۳۰ جولای در سائوپائولو بزریل برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4306987
عطیه موذن

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