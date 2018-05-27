مسمومیت ۱۴۰ نفر در استان زنجان بر اثر مصرف قارچ سمی

اصغر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تاکنون ۱۴۰ نفر از شهروندان زنجانی براثر مصرف قارچ سمی مسموم شده‌اند که دو نفر از این بیماران برای مداوا به بیمارستان لقمان تهران اعزام شدند.

وی اظهار کرد: از این تعداد سه نفر از بیماران در بیمارستان ولی‌عصر و یک نفر هم در بیمارستان آیت‌الله موسوی بستری شدند که متأسفانه تعداد مسموم شدگان افزایش‌یافته است.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: خوشبختانه تاکنون مورد حاد و یا نیازی برای پیوند کبد برای این بیماران وجود ندارد.

جعفری تأکید کرد: قارچ‌های سمی اغلب به رنگ‌های زیبای سیاه، سرخ و سفید بوده و کمی لزج و بدبو است، البته برخی از انواع این قارچ را می‌توان به‌واسطه وجود زائده کیسه‌مانند در پایه آنها شناخت.

وی افزود: شهروندان از مراکز عرضه قارچ این ماده خوراکی را تهیه کنند.