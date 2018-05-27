ظریف تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش در صدر هیاتی سیاسی و اقتصادی تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد.

دیدار با همتای هندی و سایر مقامات آن کشور، رایزنی در خصوص روابط دو جانبه و تلاش برای افزایش مراودات تجاری و اقتصادی میان تهران و دهلی نو از جمله برنامه های وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر به حساب می آید.

بر اساس این گزارش، قرار است ظریف برخی تفاهمات صورت گرفته در سفر سال گذشته رئیس جمهور کشورمان به هند را پیگیری کند.

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بهمن سال گذشته در پاسخ به سفر خرداد ماه سال ۹۵ "مودی" نخست وزیر هند به تهران، عازم دهلی نو شده بود.