  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۳۱

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دهلی نو/ ۱

ظریف تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد

ظریف تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد

وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش در صدر هیاتی سیاسی و اقتصادی تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دقایقی پیش در صدر هیاتی سیاسی  و اقتصادی تهران را به مقصد دهلی نو ترک کرد.

 دیدار با همتای هندی و سایر مقامات آن کشور، رایزنی در خصوص روابط دو جانبه و تلاش برای افزایش مراودات تجاری و اقتصادی میان تهران و دهلی نو از جمله برنامه های وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر به حساب می آید.

بر اساس این گزارش، قرار است ظریف برخی تفاهمات صورت گرفته در سفر سال گذشته رئیس جمهور کشورمان به هند را پیگیری کند.

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بهمن سال گذشته در پاسخ به سفر خرداد ماه سال ۹۵ "مودی" نخست وزیر هند به تهران، عازم دهلی نو شده بود.

کد مطلب 4307679
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها