«مهمانی امت احمد» نماد همدلی و وحدت مردم کردستان

دکتر محسن اسدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور در «مهمانی امت احمد» را فرصتی برای خدمت به فرهنگ اهلبیت(ع) و تقویت پیوندهای وحدتآفرین میان مسلمانان میدانیم و تلاش میکنیم در برگزاری این جشن سهیم باشیم.
وی افزود: هیئت فرهنگی مذهبی خادمالحسین قروه از سالها قبل با حضور اعضای شیعه و اهل سنت فعالیت میکند و بانوان و آقایان هر دو مذاهب در کنار یکدیگر در برنامههای هیئت مشارکت دارند.
مسئول هیئت فرهنگی مذهبی خادمالحسین قروه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت شیعه و سنی عنوان کرد: مردم کردستان با حفظ وحدت و انسجام، اجازه نخواهند داد دشمنان میان مردم تفرقه ایجاد کنند.
اسدی خاطرنشان کرد: «مهمانی امت احمد» فرصتی برای نمایش اتحاد مردم ایران و ارادت به پیامبر اکرم(ص) است و امیدواریم امسال نیز با حضور پرشور مردم برگزار شود.
نظر شما