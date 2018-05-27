ارسال سیگنالهای نگران کننده برای ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ روح الله قاسمیان: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نگرانی خاصی تحولات سیاسی جاری در کشورش را رصد می کند. خروج رسمی دونالد ترامپ از توافق هسته ای با ایران، منجر به نارضایتی بیشتر شهروندان آمریکایی شده است. مطابق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته (قبل از اعلام تصمیم نهایی ترامپ)، تنها ۲۶ درصد از آمریکایی ها با خروج کاخ سفید از برجام موافق بوده اند.

در هر حال، ترامپ نشان داده است که اهمیتی برای افکار عمومی کشورش قائل نیست. اما آنچه ترامپ را نگران ساخته است، ارسال برخی سینگالهای خاص سیاسی از سوی مخالفان قبلی برجام به کاخ سفید است.

در میان کسانی که از تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از توافق هسته ای انتقاد کرده اند، وی از دو نفر به شدت نگران است: «بن کاردین» و «باب منندز» دو سناتور دموکراتی که در سال ۲۰۱۵ میلادی و با وجود فشارهای اوباما و جان کری، حاضر به تایید توافق هسته ای نشدند.

هم اکنون معدود دموکراتهایی نیز که در سال ۲۰۱۵ از توافق هسته ای انتقاد می کردند و آن را مغایر با منافع منطقه ای و بین المللی آمریکا می دانستند، به جمع دیگر هم حزبی های خود پیوسته و ترامپ را بابت ایجاد شکاف میان ایالات متحده و شرکایش مورد سرزنش شدید قرار داده اند.

سناتور باب منندز، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در این خصوص به نشریه هیل می گوید: «این یکی دیگر از ضربه هایی است که به اتحاد درون آتلانتیکی ما وارد شده است. این در حالی است که میان ما و اروپایی ها روابط قوی و متحدی (در درون ناتو) وجود داشته است. ما به اروپاییان نیاز داریم. ما به آنها برای دستیابی به بسیاری از اهدافمان، چه در قبال ایران و چه در موضوعات دیگر نیاز داریم».

سناتور بن کاردین، دیگر منتقد برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز معتقد است: «در میان متحدان اروپایی ما باور قوی و صریحی وجود دارد که نشان می دهد آنچه رئیس جمهور آمریکا انجام داد اشتباه است. بنابراین، چنین مسئله ای بر روابط آمریکا و اروپا تاثیرگذار خواهد بود.»

پیام اظهارات افرادی مانند منندز و بن کاردین در تقابل با ترامپ کاملا مشخص است! اینکه ترامپ دیگر نمی تواند بر روی یکدست نبودن و شکاف میان دموکراتها در قبال برجام حساب ویژه ای باز کند.

از سوی دیگر، نظرسنجی ها نشان می دهد که دموکراتها در انتخابات پیش روی کنگره، کار چندان دشواری برای تصاحب اکثریت سنا و مجلس نمایندگان ندارند. در بیشتر نظرسنجی هایی که از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تا کنون صورت گرفته، پیروزی دموکراتها در انتخابات میان دوره ای کنگره قابل پیش بینی بوده است، هر چند که در کیفیت این پیروزی و میزان کسب کرسی های سنا و مجلس نمایندگان از سوی حزب رقیب ترامپ، آمار و نظرات مختلفی وجود دارد.

در این میان، رقابت در سنای آمریکا برای دموکراتها بسیار حیاتی خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده و همراهانش نسبت به هرگونه تصمیمی غیر قابل پیش بینی که در کنگره بعدی آمریکا علیه وی اتخاذ شود نگران هستند. حتی برخی تحلیلگران معتقدند که برخی سناتورهای جمهوریخواه که از ترامپ ناراضی هستند نیز ممکن است به استیضاح ترامپ تن دهند.

به عنوان مثال، «راند پال» و «جف فلیک» از جمله سناتورهای جمهوری خواهی هستند که با ترامپ به شدت مخالف بوده و خواستار عدم کاندیداتوری مجدد وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ هستند.