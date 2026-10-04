تشکیل فوری کارگروه بررسی مسائل بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی،‌ در نشست بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: اصلی‌ترین وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی کنترل منابع و مصارف به‌منظور تامین منابع جهت ایفای پرداخت‌های تعهداتی در قبال ذی‌نفعان است.

وی افزود: در شرایط فعلی، مهم‌ترین وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ارائه خدمات درمان است.

محمدی اضافه کرد: تعیین تکلیف همه‌ جوانب مربوط به بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران را از طریق گفتگو با شرکت طرف قرارداد در اولویت داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ارتباط با مانده پرداخت‌های قرارداد گذشته بیمه‌ تکمیلی درمان بازنشستگان از راهکارهای نقد و غیرنقد استفاده خواهد شد، برخی موضوعات مربوط به چارچوب کلی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را تشریح کرد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، با ارائه توضیحاتی در خصوص پرادخت‌های مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بدهی مربوط به مراکز درمانی دانشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شده و پرداخت‌هایی نیز در ارتباط با مراکز درمانی با بخش خصوصی و به داروخانه‌ها صورت گرفته است.

به گفته محمدی، پرداخت‌های مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت بهداشت نیز از طریق ترکیب نقد و اوراق پیگیری می‌شود. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: باید به گونه‌ای رفتار شود که در این شرایط اقتصادی کمترین فشار به بازنشستگان‌ در حوزه درمان وارد شود. در این راستا به دنبال پایدارسازی هستیم.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور، باید نسبت به گذشته تصمیمات پیچیده‌تری را در دستور کار داشته و اتخاذ کنیم. ستادی در چارچوب تنظیم‌گری‌های مربوط به حوزه فعالیت سازمان با حضور ذینفعان و شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود.

محمدی در ادامه ضمن تأکید بر برنامه‌ریزی به‌منظور اولویت افزایش توان خرید بازنشستگان، گفت: در چارچوب اجرای طرح کیف پول، قدرت خرید بازنشستگان در شبکه‌های اعتباری افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، در این راستا و ابتدا در یک استان، مدل کیف پول اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای اقشاری که کیف پول ایجاد شود، به طور طبیعی افزایش توان خرید نیز عملیاتی خواهد شد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین در ادامه توضیح داد: به طور کلی در قالب کیف پول، توان خرید افراد بازنشسته در شبکه‌های اعتباری بیشتر و اعتبار کیف پول آنان اضافه خواهد شد.

در این نشست همچنین، رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، موضوعاتی در خصوص بیمه‌ تکمیلی درمان، خدمات درمانی سازمان، معیشت بازنشستگان و دیگر موضوعات مرتبط با این قشر مطرح و بر پیگیری و ارتقای وضعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأکید کردند.