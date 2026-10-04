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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

تشکیل فوری کارگروه بررسی مسائل بازنشستگان تأمین اجتماعی

تشکیل فوری کارگروه بررسی مسائل بازنشستگان تأمین اجتماعی

سرپرست‌ سازمان تأمین‌اجتماعی، از تشکیل فوری کارگروه بررسی و حل مسائل عمده بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی،‌ در نشست بررسی مسائل و مشکلات بازنشستگان که با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی و رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: اصلی‌ترین وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی کنترل منابع و مصارف به‌منظور تامین منابع جهت ایفای پرداخت‌های تعهداتی در قبال ذی‌نفعان است.

وی افزود: در شرایط فعلی، مهم‌ترین وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ارائه خدمات درمان است.

محمدی اضافه کرد: تعیین تکلیف همه‌ جوانب مربوط به بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران را از طریق گفتگو با شرکت طرف قرارداد در اولویت داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در ارتباط با مانده پرداخت‌های قرارداد گذشته بیمه‌ تکمیلی درمان بازنشستگان از راهکارهای نقد و غیرنقد استفاده خواهد شد، برخی موضوعات مربوط به چارچوب کلی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را تشریح کرد.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، با ارائه توضیحاتی در خصوص پرادخت‌های مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بدهی مربوط به مراکز درمانی دانشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شده و پرداخت‌هایی نیز در ارتباط با مراکز درمانی با بخش خصوصی و به داروخانه‌ها صورت گرفته است.

به گفته محمدی، پرداخت‌های مربوط به مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت بهداشت نیز از طریق ترکیب نقد و اوراق پیگیری می‌شود. سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: باید به گونه‌ای رفتار شود که در این شرایط اقتصادی کمترین فشار به بازنشستگان‌ در حوزه درمان وارد شود. در این راستا به دنبال پایدارسازی هستیم.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور، باید نسبت به گذشته تصمیمات پیچیده‌تری را در دستور کار داشته و اتخاذ کنیم. ستادی در چارچوب تنظیم‌گری‌های مربوط به حوزه فعالیت سازمان با حضور ذینفعان و شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود.

محمدی در ادامه ضمن تأکید بر برنامه‌ریزی به‌منظور اولویت افزایش توان خرید بازنشستگان، گفت: در چارچوب اجرای طرح کیف پول، قدرت خرید بازنشستگان در شبکه‌های اعتباری افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، در این راستا و ابتدا در یک استان، مدل کیف پول اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای اقشاری که کیف پول ایجاد شود، به طور طبیعی افزایش توان خرید نیز عملیاتی خواهد شد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی همچنین در ادامه توضیح داد: به طور کلی در قالب کیف پول، توان خرید افراد بازنشسته در شبکه‌های اعتباری بیشتر و اعتبار کیف پول آنان اضافه خواهد شد.

در این نشست همچنین، رئیس و اعضای کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، موضوعاتی در خصوص بیمه‌ تکمیلی درمان، خدمات درمانی سازمان، معیشت بازنشستگان و دیگر موضوعات مرتبط با این قشر مطرح و بر پیگیری و ارتقای وضعیت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأکید کردند.

کد مطلب 6967822
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • بازنشسته مظلوم IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      صرفا تقاضا داریم ازهرگونه‌تبعیض جلوگیری و در برابری حق و عدالت ما زحمت کشان را یاری دهید..سالیان سالها ست که همیشه این دسته بازنشستگان به حق وحقوق و..خود معترض هستند.😭😭هم رده وهم مدرک وهم سنوات وهم آیتم من درلشگری الان ۸۰میلیون ولی من ۳۲ میلیون؟؟؟ پاسخگو کیست؟؟ بی عدالتی تا کجا؟ به همه بصورت عدالت انصافانه مستمری دهید.من هم بیش از۳۰ سال خدمت به دانشجو و مردم و جامعه و نظام داشته ام.فقط یکسان وهمسان سازی راه‌کارست.
    • بازنشسته مظلوم IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 1
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      ریاست عالیه سازمان در فروردین که احکام زده شد، دلار یکصد و اندی بود، الان بااین تورم و دلار بالا این مستمری جوابگو ۵ روز هم نیست.لطفا از نیمه دوم۱۴۰۵ درصد افزایش حقوق ها را بالاتر ببرید، تا از‌فشار و شرمندگی خانواده ها درامان باشیم.همش خجالت.همش خجالت.انشالله با نیت خیر جنابعالی و دستورات لازم کمی به ما در حقوق یاری رسانید.درصدافزایش پلکانی و کمترها بیشتر مستمری بگیرند😭😭😭یکسان وهمسان سازی بین سایر صندوقها عدالت در پرداخت را پررنگ و دعاگویی بیشتراست.پیشاپیش از بذل عنایت و توجه بزرگوارشان میشود
    • ایرج اخوندی IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      سلام خدا قوت سال ۸۸ قیمت یک جفت لاستیک نیسان می خریدم ۱۳ هزار تومان الان نسبت به تورم مثل این می ماند ک شما در زمان بازنشستگی یک میلیارد می گیرید اما ۳۰۰ میلیارد هزینه پرداخت میکنید ،جنس هایی اون موقع می خریدید الان هم همان جنس ها رو تقسیم بر ۹۹درصد می خرید حال چه طور می تواند رفت جلو
    • la IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      3 0
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      با سلام لطفاً احکام تامین اجتماعی رو بازنگری و اصلاح کنید چرا حق اولاد و مسکن و معیشت مثل پارسال پرداخت میشه و حق عائله مندی حذف شده لطفاً احکام و اصلاح کنید و معوقات و پرداخت کنید.
    • IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      2 0
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      باسلام، در اواسط هر سال سازمان بیمه تامین اجتماعی مبلغی را به تناسب تورم فقط بابت خدمات دندان پروتز و سایر موارد بهداشتی یکجا به حساب باز نشستگان واریز کند،،،،
    • تتت IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      زودتر معوقات اردیبهشت را پرداخت کنید.قسط بانک داریم هرروز از بانک زنگ می‌زنند.به ضامن زنگ می‌زنند.
    • حسین IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      حقوق بازنشسته با تورم همخوانی ندارد برای اولین بار که برای خرید به فروشگاه مراجعه میکنند حقوق بازنشستگی تمام میشود
    • حسن ص IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      لطفاً یک کارگروه خوب بامنطق با انصاف که به درد بازنشستگان بخوره. درضمن یک نفر پیدا بشه این وام بازنشستگان وپرداخت کنه.
    • محسن احسان پور IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      لطفا سریعا کارگروه تشکیلی،بسرعت نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تصمیم گیری کنند،گره ای که با دست باز می‌شود رازودتر بازکنید تا کور نشده این مشکلات وگره ها.ازماگفتن ودرخواست جدی است.
    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      0 0
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      هفت ماه معوقات رو ندادن حالا کارگروه حل مشکل تشکیل دادن. اینقدر نمک به زخم مردم نپاشید محاله شما مشکلی از مردم حل کنید

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