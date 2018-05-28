به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای ورزش لرستان با حضور روسای هیئت‌های ورزشی لرستان و همچنین تعدادی از ورزشکاران استان به ریاست «سید موسی خادمی» استاندار لرستان برگزار شد تا در این جلسه زمینه برای طرح برخی از مشکلات هیئت‌های ورزشی از سوی روسای هیئت‌ها فراهم شود.

انتقاد از استاندار لرستان

وفایی رئیس هیئت تکواندو لرستان در این جلسه در سخنانی با انتقاد از عدم توجه متولیان شورای ورزش استان نسبت به این شورا و مصوبات آن اظهار داشت: آنچه از سوی هیئت‌های ورزشی مورد انتظار بوده این است که متولیان این شورا برای آن ارزش قائل باشند و آن را موردتوجه قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه شورای عالی ورزش لرستان باید به جایگاه اصلی خود برسد عنوان کرد: همچنین باید این شورا از اولویت‌های مدیریت ارشد لرستان باشد.

رئیس هیئت تکواندو لرستان همچنین با انتقاد از عدم توجه استاندار لرستان به حوزه ورزش بیان داشت: استاندار لرستان در حوزه‌های مختلف برای خود مشاور انتصاب کرده است و این در حالی است که برای حوزه ورزش استان مشاوری ندارد و اینکه اگر هم داشته باشند ما ندیده‌ایم.

وفایی در ادامه سخنان خود بر ضرورت ایجاد شورای ورزش شهرستانی در همه شهرستان‌های لرستان تأکید کرد و گفت: همچنین باید حوزه ورزش لرستان از سوی دستگاه‌های اجرایی موردحمایت مالی قرار گیرد و سهم دستگاه‌ها در این رابطه مشخص شود.

مشکلات مالی و زیرساختی حوزه ورزش

بهرامی رئیس هیئت دوومیدانی لرستان نیز در این جلسه در سخنانی بابیان اینکه در حوزه ورزش قهرمانی سه فاکتور مدیریت و برنامه‌ریزی، استعداد و کادر فنی مجرب و همچنین امکانات و منابع مالی باید موردتوجه قرار گیرند اظهار داشت: ما در حوزه مدیریت مشکلی نداریم و لرستان نیز دارای استعدادی ورزشی زیادی است.

وی با اشاره به وجود استعدادهای ورزشی زیاد در ورزش دوومیدانی استان عنوان کرد: ما در حوزه امکانات و منابع مالی حوزه ورزش با مشکل مواجه هستیم که باید رفع شوند.

رئیس هیئت دوومیدانی لرستان با تأکید بر ضرورت توجه مدیریت ارشد لرستان به حوزه ورزش بیان داشت: استاندار لرستان می‌تواند به‌صورت سرزده از هیئت‌های ورزشی و همچنین مسابقات ورزشی که در استان برگزار می‌شوند بازدید داشته باشد تا این امر زمینه ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران استان را فراهم آورد.

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در ورزش دوومیدانی بیان داشت: ورزشکاران لرستانی توانستند در پارالمپیک لندن ۲۵ درصد مدال‌ها دوومیدانی را از آن خود کنند و این امر دلیل بسیار مهمی برای حمایت از این ورزشکاران از سوی مدیریت ارشد استان و سایر دستگاه‌های اجرایی باشد.

ورزشکارانی که از لرستان کوچ کردند

رستمی رئیس هیئت بسکتبال لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با تأکید بر اینکه لرستان سرشار از استعدادهای ورزشی است بیان داشت: باید با حمایت از این استعدادها و ظرفیت‌ها ورزش لرستان را به جایگاه اصلی خود برسانیم.

وی با تأکید بر اینکه در ۱۰ سال گذشته ورزش لرستان با افول مواجه بود عنوان کرد: طی یک سال گذشته اقداماتی را برای احیای ورزش بسکتبال در لرستان انجام دادیم و اقدام به احیای هیئت بسکتبال، ایجاد تیم در رده‌های مختلف سنی، برای کلاس‌های آموزشی، لیگ استانی و ... در لرستان کردیم.

الیاسی رئیس هیئت ورزش جانبازان و معلولان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به فعالیت این هیئت در ۱۸ رشته ورزشی اظهار داشت: ورزشکاران معلول و جانباز لرستان در مسابقات مختلف آسیایی، بین‌المللی، جهانی و ... رتبه‌های مطلوبی را کسب کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران لرستانی بیان داشت: متأسفانه این عدم‌حمایت موجب شده که خیلی از ورزشکاران لرستان از استان کوچ کنند.

رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلولان لرستان بابیان اینکه ورزشکاران لرستانی برای پیدا کردن کار مجبور به کوچ به استان‌ها دیگر شده‌اند عنوان کرد: متأسفانه در استان به موضوع تیم داری توجه خاصی نمی‌شود.

برای ورزشکاران «کار جور کنید»

الیاسی با اشاره به حضور ورزشکاران لرستانی در مسابقات آسیایی «جاکارتا» بیان داشت: در این راستا می‌طلبد که ورزشکاران استان به‌خصوص ورزشکاران جانباز و معلول موردتوجه مسئولان استان قرار گیرند.

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه در سخنانی بابیان اینکه هیئت ورزش کارگران لرستان در ۱۷ رشته ورزشی فعالیت دارد گفت: در حوزه قهرمانی ورزشکاران کارگر استان مقام‌های متعددی را کسب کرده‌اند و باید از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان موردتوجه قرار گیرند و ما نیز از ورزشکاران حمایت می‌کنیم و امکانات خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم.

این سخنان «علی آشتاب» مورد واکنش مدیرکل ورزش و جوانان لرستان قرار گرفت تا «علی یاور عزیز پور» بگوید: شما اول برای ورزشکاران کار جور کنید، انتظار ورزشکاران این بوده که بعد از قهرمانی کار پیدا کنند، سپس آن‌ها را به مسابقات اعزام کنید.