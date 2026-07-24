به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی عصر جمعه در مراسم برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی استان اظهار کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه هر جامعه، برخورداری از منابع انسانی سالم است و ورزش نقش اساسی در تحقق این هدف دارد، اما امروز از این ظرفیت ارزشمند فاصله گرفتهایم و باید برای تقویت آن برنامهریزی جدی انجام شود.
وی با اشاره به توانمندی ورزشکاران ایرانی در رقابتهای بینالمللی افزود: روحیه، استعداد و ظرفیت جوانان ایرانی همواره در میدانهای سخت خود را نشان داده و با وجود محدودیت امکانات، ورزشکاران کشورمان توانستهاند افتخارات ارزشمندی را در عرصههای مختلف به دست آورند.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت متوازن از همه رشتههای ورزشی تصریح کرد: توجه به ورزش نباید تنها به فوتبال محدود شود و رشتههایی مانند والیبال نیز ظرفیت بالایی برای افتخارآفرینی دارند و شایسته حمایت هستند.
وی از برنامه خود برای ایجاد یک باشگاه ورزشی پایدار خبر داد و گفت: هدف این است که باشگاهی شکل بگیرد که وابسته به افراد نباشد و با تغییر مسئولان دچار توقف یا انحلال نشود زیرا بخش قابل توجهی از مقدمات این طرح فراهم شده و امیدواریم با همراهی مسئولان و جامعه ورزش، این مجموعه به پشتوانهای ماندگار برای استعدادهای ورزشی تبدیل شود.
بهرامی همچنین با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی و کمتر برخوردار افزود: اجرای چمنهای مصنوعی، تأمین تجهیزات ورزشی و حمایت از تیمهای مختلف در دستور کار قرار دارد تا زمینه رشد استعدادهای جوان در نقاط مختلف حوزه انتخابیه فراهم شود.
وی با قدردانی از تلاش فعالان و مسئولان حوزه ورزش، ابراز امیدواری کرد نشستهای تخصصی با جامعه ورزش به تصمیمهای عملی و اثرگذار منجر شود و شرایط مناسبتری برای رشد و موفقیت ورزشکاران استان فراهم آید.
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