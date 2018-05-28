به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید محمود رضوی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیشترین حجم اعزام زائران حج تمتع سال جاری به فرودگاه‌های امام خمینی (ره) با جابه‌جایی ۲۲ هزار و ۷۱۶ زائر و سپس فرودگاه مشهد با ۱۳ هزار و ۹۲ زائر اختصاص خواهد داشت.

وی گفت: پس از فرودگاه مشهد، بیشترین اعزام به فرودگاه اصفهان با جابه جایی ۶۵۹۰ زائر اختصاص خواهد داشت.

رضوی ادامه داد: امسال پیش‌بینی میشود که بیشترین درصد رشد اعزام را در فرودگاه بیرجند شاهد باشیم چون جابه‌جایی زائران در این فرودگاه با افزایش ۴۷ درصدی، از ۱۵۹۰ زائر در سال گذشته امسال به ۲۳۴۴ زائر خواهد رسید.

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: پس از فرودگاه بیرجند، به ترتیب فرودگاه های زنجان با۳۷ درصد، مشهد با ۲۶ درصد، همدان با۲۲ درصد و شیراز و یزد با۱۳ درصد بیشترین درصد رشد اعزام زائران بیت الله الحرام را نسبت به سال گذشته خواهند داشت.