مهدویان و رضوی «ماجرای نیمروز ۲» را می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، فیلمنامه های«ماجرای نیمروز ۲» به تهیه‌کنندگی سید محمود رضوی، کارگردانی محمدحسین مهدویان و نویسندگی مشترک حسین تراب نژاد و ابراهیم امینی در ژانر سیاسی و «نامت را بخاطر بسپار» به تهیه‌کنندگی پروانه مرزبان، کارگردانی محسن آقاخان و نویسندگی عباس طهماسبی با موضوع اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.