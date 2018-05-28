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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۱

مهدویان و رضوی «ماجرای نیمروز ۲» را می سازند

مهدویان و رضوی «ماجرای نیمروز ۲» را می سازند

شورای صدور پروانه ساخت سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری در جلسه ۶ خرداد، با ۲ فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، فیلمنامه های«ماجرای نیمروز ۲» به تهیه‌کنندگی سید محمود رضوی، کارگردانی محمدحسین مهدویان و نویسندگی مشترک حسین تراب نژاد و ابراهیم امینی در ژانر سیاسی و «نامت را بخاطر بسپار» به تهیه‌کنندگی پروانه مرزبان، کارگردانی محسن آقاخان و نویسندگی عباس طهماسبی با موضوع اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 4308406
فریبرز دارایی

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