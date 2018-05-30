به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به زودی در کتابخانه شهید سوداگر موزه امکان جستجوی آنلاین ودانلود کتب؛ مقالات و اسناد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین امکان مطالعه آنلاین کتب از طریق پرتال جامع موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فراهم می‌شود.

کتابخانه شهید سوداگر، بر اساس استاندارد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران سازماندهی شده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است. بیش از ۱۹ هزار عنوان کتاب؛ شامل کتاب‌های فارسی، لاتین و عربی و آثار غیرکتابی؛ شامل پایان نامه‌ها، اطلس‌های جنگ ایران و عراق، الواح فشرده، نشریات ادواری و آرشیو مجلات و روزنامه هایی که در این حوزه فعالیت می کنند در این مجموعه گنجانده شده است.

کتابخانه تخصصی موزه علاوه بر حوزه دفاع مقدس، محورهای موضوعی انقلاب، مقاومت و پایداری، جنگ، اسلام، تاریخ ایران و سیاست را نیز دربر می‌گیرد و در فضایی بالغ بر ۷۰۰ متر مربع با یک سالن مطالعه، مخازن کتاب و آثار غیرکتابی و نیز بخش‌های فراهم‌آوری، پایان‌نامه‌ها، مرجع، نشریات، امانت و سالن‌های جانبی، آماده ارائه خدمات به اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و سایر مراجعین و علاقه‌مندان است.