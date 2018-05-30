کتاب «تدبر در قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «تدبر در قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام» با حضور شماری از فعالان عرصه قرآنی شامگاه دیروز ۸ خرداد ماه برگزار شد.

در این مراسم از تدبر سوره حمد و بقره، هشت جلد از کتاب های سیره معصومین و یک کتاب در ارتباط با تدبر در قرآن از نگاه رهبرمعظم انقلاب اسلامی رونمایی شد.

در این مراسم حجت الاسلام خسروی معاون آموزش و پژوهش معاونت قرآن وعترت؛ عباس نظری راد و حمید رضا شیخ ویسی مدیر کمیته موسسات و نهاد های مردمی و جمعی دیگر از فعالین قرآنی حضور داشتند.

حجت الاسلام مهدی مقامی مدیر مؤسسه تدبر در قرآن و سیره مشهد مقدس در حاشیه آیین رونمایی از کتاب تدبر در قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام گفت: جایگاه تدبر در قرآن مابین تفسیر قرآن، ترجمه و مفاهیم قرآنی قرار دارد.

وی افزود: افراد با تدبر در قرآن می توانند به صورت عملی به فهم قرآن و عمل به آن نزدیک شوند.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا ۱۴ خرداد ماه مصادف با ۱۹ رمضان با شعار «قرآن؛ چلچراغ هدایت» در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برپاست.